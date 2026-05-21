Скандал на Євробаченні: чому вирізали виступ Сердючки – реакція Данилка (ВІДЕО)

Навколо ювілейного Євробачення-2026 спалахнув новий скандал через виступ Вєрки Сердючки у гранд-фіналі конкурсу. Глядачі помітили, що офіційний YouTube-канал шоу опублікував неповну версію номера українського артиста. Як виявилося, один із найемоційніших моментів виступу був вирізаний.

Верка Сердючка на Євробаченні. Фото з відкритих джерел

Під час фіналу Сердючка виконала уривки з двох культових для Євробачення композицій: Puppet On The String британської співачки Sandie Shaw та Nel Blu, Dipinto Di Blu (Volare) італійського музиканта Domenico Modugno. Саме частину з Volare і прибрали з офіційного відео Євробачення. Раніше на відео був момент, коли багатотисячна арена співала цю пісню разом з Данилком.

Причиною видалення Сердючки з відео Євробачення стали авторські права. Організатори конкурсу не отримали необхідного дозволу від правовласників композиції, тому були змушені видалити фрагмент з публічної версії виступу. Ця ситуація викликала хвилю критики серед фанатів Євробачення.

Сам Андрій Данилко заявив, що розуміє дії організаторів конкурсу, але не розуміє, навіщо запрошувати "ікону Євробачення" і не показувати її. Артист також зазначив, що надалі уважніше ставитиметься до узгодження авторських прав і деталей постановки перед участю у великих міжнародних шоу.

"Дякую єврофанам за таку щиру реакцію та підтримку. Вплинути на ситуацію я ніяк не можу, але для мене це урок", — йдеться в заяві Сердючки.

Водночас Данилко заінтригував прихильників новиною, що вже контактує з правовласниками Volare, аби офіційно записати повноцінний кавер на культову композицію. За словами артиста, він хотів би "дати пісні нове життя".

