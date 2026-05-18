89-річний актор Джек Ніколсон розповів про своє "останнє бажання"

Легенда Голлівуду Джек Ніколсон, який уже понад 15 років не з’являється у великому кіно, несподівано заговорив про особисте життя та самотність. Володар трьох премій "Оскар" зізнався, що має одне "останнє бажання".

Джек Ніколсон. Фото: flickr

89-річний Джек Ніколсон, який відомий ролями у фільмах "Сяйво", "Пролітаючи над гніздом зозулі" та "Краще не буває", востаннє знімався у кіно ще у 2010 році. Попри відхід від публічного життя, Ніколсон залишається однією з найвпливовіших постатей американського кінематографа.

В інтерв’ю Hello! актор відверто розповів, що досі сумує за почуттям закоханості. За словами Ніколсона, час змінив його життя, однак внутрішньо він усе ще відчуває себе тією ж емоційною людиною.

"Я знаю, що це більше не повториться. Але я не можу вдавати, що мені це не потрібно. Я все ще дикий душею, але руйнівний вплив часу торкнувся мене", — сказав Ніколсон.

Особисте життя Ніколсона протягом десятиліть привертало не менше уваги, ніж його ролі. Найвідомішими стали його стосунки з Анжелікою Г'юстон, які тривали майже 20 років. Їхній роман завершився після того, як актор повідомив про народження дитини від іншої жінки, акторки Ребекки Бруссар.

До цього Ніколсон був одружений з Сандрою Найт. Крім того, у нього є кілька дітей від інших партнерок.

