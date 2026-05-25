Відомий український співак зовсім немає грошей та живе в землянці

Український співак Андрій Миколайчук, відомий за хітом "Піду втоплюся у річці глибокій", заявив, що після російських обстрілів залишився без дому та нині живе у саморобному укритті. За його словами, наразі у нього ледь вистачає грошей, аби сплатити за комунальні послуги.

Андрій Миколайчук. Фото з відкритих джерел

Андрій Миколайчук в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів, що його будинок у Миколаївській області був повністю знищений під час війни. Співак пояснив, що роками будував оселю власними силами, однак після удару РФ від неї майже нічого не залишилося.

"У Миколаївській області все розбомбили — хату, яку я будував. Так, її вже нема… Я зараз вирив собі таку землянку пів метра вниз, зверху поставив, як ці чукчі в чумі — нормально. Нема як будуватися. Дуже багато часу з’їдає і грошей", — пояснив Андрій Миколайчук.

Миколайчук також зізнався, що перебуває у важкому фінансовому становищі. Артист повідомив, що певний час мав заблоковані рахунки через борги за комунальні послуги.

"Грошей нема, тільки борги. Мені рахунки заарештували нещодавно, бо я не заплатив комунальні. Я буквально днями заплатив — і вони розблокували", — зізнався Миколайчук.

Андрій Миколайчук став широко відомим наприкінці 1980-х після участі у фестивалі "Червона рута". Його пісні "Піду втоплюся", "Маріє" та "Підпільник Кіндрат" свого часу стали популярними завдяки поєднанню естрадного стилю, гумору та сатири.

