Известный украинский писатель мобилизовался в ВСУ

Украинский писатель и волонтер Андрей Любка объявил о мобилизации в ВСУ.

21 января 2026, 07:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский писатель, волонтер и публицист Андрей Любка объявил о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. О своем решении он сообщил в сообщении на Facebook, подчеркнув, что этот шаг был взвешенным и принят еще несколько месяцев назад.

Известный украинский писатель мобилизовался в ВСУ

Писатель Андрей Любка. Фото из открытых источников

Андрей Любка сообщил, что решение мобилизоваться он принял в октябре. За это время писатель выбрал место, где пройдет военную службу и завершил дела.

"Решение мобилизоваться я принял в октябре, выбрал себе подразделение, закончил все важные дела и финализовал рабочие проекты, а теперь иду на БЗВП", — написал Любка.

Любка объяснил мотивацию мобилизоваться большей потребностью быть вовлеченным к армии, чем волонтерская и художественная деятельность.

"Волонтерская работа, мероприятия культурной дипломатии за рубежом и общественная активность в Украине были важными и полезными. Но война продолжается и пора двигаться дальше — быть не только для ВСУ, но и в ВСУ. Если хотим выстоять и победить, то служить должны все — безотносительно того, насколько полезными мы были в тылу", — объяснил писатель.

Андрей Любка – известный украинский романист, поэт, переводчик и эссеист, член Украинского ПЕН. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он активно занялся волонтерством, сосредоточившись на помощи ВСУ. За это время Любка способствовал покупке 415 автомобилей для украинских военных. Его работа была отмечена наградами Главнокомандующего ВСУ и Министра обороны Украины, а также многочисленными благодарностями от боевых подразделений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная украинская блоггерша тайно мобилизовалась и два года скрывала службу в ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что молодая певица объявила о мобилизации в ВСУ.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/16wD7WYt7a/
