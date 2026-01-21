Известный украинский писатель мобилизовался в ВСУ

Рубрики
Украинский писатель, волонтер и публицист Андрей Любка объявил о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. О своем решении он сообщил в сообщении на Facebook, подчеркнув, что этот шаг был взвешенным и принят еще несколько месяцев назад.
Писатель Андрей Любка. Фото из открытых источников
Андрей Любка сообщил, что решение мобилизоваться он принял в октябре. За это время писатель выбрал место, где пройдет военную службу и завершил дела.
Любка объяснил мотивацию мобилизоваться большей потребностью быть вовлеченным к армии, чем волонтерская и художественная деятельность.
Андрей Любка – известный украинский романист, поэт, переводчик и эссеист, член Украинского ПЕН. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он активно занялся волонтерством, сосредоточившись на помощи ВСУ. За это время Любка способствовал покупке 415 автомобилей для украинских военных. Его работа была отмечена наградами Главнокомандующего ВСУ и Министра обороны Украины, а также многочисленными благодарностями от боевых подразделений.
