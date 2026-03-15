Как изменилась "Мисс Украина-1995": ее просто не узнать (ФОТО)

В 1990-е годы имя Влады Литовченко было хорошо известно в мире моды. Она украшала обложки глянцевых журналов, работала с известными брендами и завоевала титул "Мисс Украина-1995". Сегодня ее жизнь связана не с подиумом, а с культурой, наукой и общественной деятельностью.

Будущая победительница конкурса красоты Влада Литовченко родилась в Броварах Киевской области. Сначала она планировала музыкальную карьеру и училась в Киевском музыкальном училище имени Глиера, а затем в Одесской консерватории. Позже Литовченко также окончила Дипломатическую академию МИД Украины и защитила кандидатскую диссертацию по историческим наукам.

В модельный бизнес она попала случайно. Влада Литовченко за советом подруги обратились в модельное агентство. В 1994 году Литовченко победила на конкурсе красоты "Мисс Киев", а уже через год стала обладательницей короны "Мисс Украина". Недавно Литовченко поделилась архивными фотографиями со времен модельной карьеры, напомнив, как выглядела одна из известнейших украинских моделей 1990-х.

В течение карьеры фотографии Влады Литовченко появлялись более чем на 120 обложках журналов, а сама модель участвовала в рекламных кампаниях и музыкальных клипах.

В последние годы Литовченко активно работает в сфере культуры. В 2016 году она возглавила Вышгородский историко-культурный заповедник, а сейчас является экспертом по культурному наследию и членом экспертного совета Украинского культурного фонда.

Несмотря на смену профессионального пути, бывшая модель сохраняет активный образ жизни. Она совершила более 50 прыжков с парашютом и научилась управлять вертолетом. Интересно, что автомобилем Литовченко не управляет из-за проблем со зрением.

