Как выглядела Брижит Бардо в молодости: архивные фото секс-символа кино

28 декабря 2025 года в возрасте 91 года скончалась Брижит Бардо. Она была культовой французской актрисой, чей образ навсегда изменил европейское кино и поп-культуру. В 1950–1960-х годах Брижит Бардо стала символом сексуальной революции, свободы и нового женского самовыражения, а ее молодые годы до сих пор вызывают восхищение миллионов поклонников.

Брижит Бардо. Постер к фильму "Презрение" 1963 года

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В детстве она занималась балетом, но настоящую славу ей принесло кино. Дебютировав на экране в 1952 году, уже через несколько лет актриса превратилась в международную звезду. Ее естественная красота, непринужденность и отказ от консервативных стандартов сделали Бардо олицетворением новой эпохи.

Именно Брижит Бардо считают человеком, который ввел в моду бикини, популяризировала прическу "бабетта", балетки, клетчатую "виши" и курорт Сен-Тропе. Она снялась в 47 фильмах, а ее влияние выходило далеко за пределы Франции, в частности Джон Леннон и Боб Дилан не скрывали своего увлечения актрисой.

Брижит Бардо. Фото: Associated Press

Кроме отношений с режиссером Роже Вадима Бардо также встречалась с немецким миллионером Гюнтером Саксом, Сержем Генсбуром, Жан-Луи Трентиньяном и Аленом Делоном, однако роман с последним она всегда отрицала.

Брижит Бардо. Фото: Associated Press

В 39 лет Брижит Бардо неожиданно завершила кинокарьеру, решив запечатлеть свой образ в памяти поклонников. С тех пор она посвятила жизнь защите животных, основав один из самых известных зоозащитных фондов в мире.

Бриджит Бардо в Мексике. 1965 год. Фото: Gérard Géry, Birgitte Bardot, Delius Klasing Verlag

Брижит Бардо в 1968 году. Фото: wikimedia

