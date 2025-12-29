Як виглядала Бріжит Бардо в молодості: архівні фото секс-символа кіно

28 грудня 2025 року у віці 91 року померла Бріжит Бардо. Вона була культовою французькою акторкою, чий образ назавжди змінив європейське кіно й попкультуру. У 1950–1960-х роках Бріжи Бардо стала символом сексуальної революції, свободи й нового жіночого самовираження, а її молоді роки досі викликають захоплення у мільйонів шанувальників.

Бріжит Бардо. Постер до фільму "Зневага" 1963 року

Бардо народилася 28 вересня 1934 року в Парижі. У дитинстві вона займалася балетом, однак справжню славу їй принесло кіно. Дебютувавши на екрані у 1952 році, вже за кілька років акторка перетворилася на міжнародну зірку. Її природна краса, невимушеність і відмова від консервативних стандартів зробили Бардо уособленням нової епохи.

Саме Бріжит Бардо вважають людиною, яка ввела в моду бікіні, популяризувала зачіску "бабетта", балетки, клітинку "віші" та курорт Сен-Тропе. Вона знялася у 47 фільмах, а її вплив виходив далеко за межі Франції, зокрема Джон Леннон і Боб Ділан не приховували свого захоплення акторкою.

Бріжит Бардо. Фото: Associated Press

Бріжит Бардо. Фото: Associated Press

Крім стосунків з режисером Роже Вадима Бардо також зустрічалася з німецьким мільйонером Гюнтером Саксом, Сержем Генсбуром, Жан-Луї Трентіньяном та Аленом Делоном, проте роман із останнім вона завжди заперечувала.

Бріжит Бардо. Фото: Associated Press

Бріжит Бардо. Фото: Associated Press

У 39 років Бріжит Бардо несподівано завершила кінокар’єру, вирішивши зберегти свій образ у пам’яті шанувальників. Відтоді вона присвятила життя захисту тварин, заснувавши один із найвідоміших у світі зоозахисних фондів.

Бріжит Бардо у Мексиці. 1965 рік. Фото: Gérard Géry, Birgitte Bardot, Delius Klasing Verlag

Бріжит Бардо у 1968 році. Фото: wikimedia

