Как выглядели родители Мэрилин Монро и ее сестра: редкие фото

История семьи Мэрилин Монро десятилетиями оставалась окутанной тайнами. Пока мир знал ее как одну из самых известных кинозвезд 20 века, немногие догадывались, что у нее была старшая родная по матери сестра Бернис Бейкер Миракл. Несмотря на тяжелое детство и многолетнюю разлуку, сестрам удалось восстановить и сохранить их до конца жизни Мэрилин.

Мэрилин Монро. Фото из открытых источников

Мэрилин Монро, родившаяся под именем Норма Джин Бейкер, росла в непростых условиях. Ее мать, Глэдис Бейкер, испытывала серьезные психологические проблемы и имела шизофрению. Поэтому мать Монро большую часть жизни провела в специализированных клиниках. Как следствие, Бернис и Норма Джин воспитывались отдельно и долгие годы не знали о существовании друг друга.

Глэдис Бейкер — мама Мэрилин Монро

Личность отца Мэрилин также долго оставалась неизвестной. Лишь в 2022 году благодаря ДНК-экспертизе ученые окончательно подтвердили отцовство Чарльза Стэнли Гиффорда. Как оказалось, у Глэдиса был краткий роман с Гиффордом. Однако он отказался признавать дочь и избегал общения с ней, поэтому будущая звезда выросла фактически без отца.

Чарльз Стэнли Гиффорд – отец Мэрилин Монро

Лишь когда Монро исполнилось около 19 лет, она получила письмо от матери, в котором узнала о младшей сестре. Вскоре между ними началась переписка, а в 1944 году состоялась первая личная встреча. Она положила начало теплым родственным отношениям, которые длились многие годы.

Бернис Бейкер Миракл (сестра Монро) и Мэрилин Монро

В отличие от Мэрилин Монро, Бернис Бейкер Миракл никогда не стремилась к славе. Она работала бухгалтером и инспектором производства, вела частную жизнь и избегала внимания журналистов. После смерти сестры именно Бернис стала одним из немногих людей, рассказывающих о настоящей Мэрилин. По ее словам, она была не только секс-символом Голливуда, но и человеком со сложной судьбой.

В 1994 году Бернис вместе с дочерью опубликовала книгу воспоминаний о Монро. Сестра актрисы прожила до 94 лет и скончалась в 2014 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о последних фото Мэрилин Монро. Ллегенда Голливуда перед смертью была совсем другой.

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