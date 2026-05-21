Каково настоящее имя Натальи Могилевской: об этом мало кто знает

Украинская певица Наталья Могилевская уже более трех десятилетий остается одной из известнейших артисток украинского шоу-бизнеса. Однако мало кто знает, что фамилия, под которой ее знают миллионы поклонников, не та, под которой она родилась.

Наталья Могилевская. Фото из открытых источников

Сегодня имя Натальи Могилевской давно стало узнаваемым брендом украинской поп-музыки. За годы карьеры певица выпустила десятки хитов, была телеведущей, продюсершей и участницей популярных телешоу. Однако мало кто знает, какая была настоящая фамилия певицы.

Какая настоящая фамилия Натальи Могилевской

Наталья Могилевская родилась в Киеве 2 августа 1975 года и с рождения имела фамилию Могила. Именно такое имя записано в ее документах до начала музыкальной карьеры.

На старте творческого пути в середине 90-х будущая звезда решила изменить сценическое имя. По словам людей из ее окружения, Наталья считала, что фамилия Могила звучит слишком резко для эстрады и плохо запоминается. Поэтому появился вариант "Могилевская", впоследствии ставший ее полноценным публичным брендом.

Именно под именем Наталья Могилевская певица начала сотрудничество с продюсером Александр Ягольник и постепенно обрела популярность на украинской сцене. Впоследствии псевдоним настолько закрепился за артисткой, что, по данным из открытых источников, Могилевская официально сменила фамилию в документах.

Таким образом, Наталья Могилевская родилась с фамилией Могила, однако сменила его в документах и теперь это ее настоящее имя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Наталья Могилевская показала свои архивные фото. Какой певица была в молодости.

Также "Комментарии" писали, что София Ротару родилась с другой фамилией. Каково настоящее имя легендарной певицы и почему она сменила фамилию.