Наталія Могилевська показала свої архівні фото: яка була в молодості (ФОТО)

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками рідкісними архівними фотографіями та показала, який вигляд мала на початку своєї кар’єри. Артистка долучилася до популярного тренду в соцмережах, де користувачі у жартівливій формі демонструють фото своєї молодості.

Наталія Могилевська. Фото з відкритих джерел

50-річна Наталія Могилевська опублікувала добірку кадрів із підписом: "Мамо, а якою ти була в юності?". Після цього у стрічці з’явилися її старі фото, на яких Могилевська позує зовсім юною у яскравих сценічних образах та впевнених позах.

Публікація співачки швидко зібрала багато реакцій у мережі. Користувачі писали, що Могилевська має чудовий вигляд у будь-якому віці та зберегла харизму, яка зробила її однією з найвідоміших артисток країни. Серед тих, хто відреагував на пост, був і співак Віталій Козловський. У коментарях він написав: "Ти завжди була і є неймовірною".





Наталія Могилевська розпочала сольну кар’єру в середині 1990-х років. Перші гучні успіхи прийшли після участі у фестивалях "Червона рута" та "Слов’янський базар". У 1997 році співачка випустила дебютний альбом "Ла-ла-ла", який став хітом і розійшовся великим тиражем. Згодом її пісні роками очолювали музичні чарти.

За понад три десятиліття на сцені Могилевська стала однією з найвпізнаваніших зірок українського шоу-бізнесу. Серед її найвідоміших пісеньц такі: "Місяць", "Відірватись від землі", "Мовчати" та "Відправила Message".

