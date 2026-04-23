Про це мало хто знає: як насправді звати Софію Ротару і яке в неї справжнє прізвище

Софія Ротару вже десятиліттями залишається однією з найвідоміших співачок української та східноєвропейської естради. Її ім’я давно стало впізнаваним брендом, однак мало хто знає, що на початку життя та кар’єри артистка мала інше прізвище.

Справжнє ім'я Софії Ротару

Софія Ротару народилася у селі Маршинці Чернівецької області. При народженні вона отримала прізвище Ротар, адже саме так був записаний у документах її батько Михайло Федорович. Дослідники вказують, що це прізвище має румунське та молдовське походження. Воно походить від слова Rotaru, що означає "колісник" або "стельмах".

Після Другої світової війни під час оформлення документів місцеві прізвища часто змінювали або спрощували. Саме тому закінчення "у" зникло, і родину записали як Ротар. На початку творчого шляху співачка виступала саме під цим прізвищем. Таким чином Софія Ротару при народжені мала прізвище Ротар.

Згодом артистка вирішила повернути родинному імені автентичне звучання. Вона додала літеру "у" в кінці, і країна дізналася її як Софію Ротару. Новий варіант виявився більш мелодійним і легко запам’ятовувався, що також стало важливою частиною сценічного образу співачки.

Цікаво, що пізніше цей самий варіант прізвища почала використовувати й сестра артистки співачка Ауріка Ротару.

Однак, на сьогодні справжнє ім’я Софії Ротару інше. Після шлюбу з музикантом Анатолієм Євдокименком співачка взяла прізвище чоловіка, зберігши власне сценічне. Таким чином справжнє повне ім'я артистки – Софія Михайлівна Євдокименко-Ротару.

