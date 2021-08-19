Какой будет свадьба Пэрис Хилтон: звезда раскрыла детали

40-летняя американская звезда Пэрис Хилтон готовится стать женой бизнесмена Картера Реума, и на своей свадьбе она не собирается экономить.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

В программе The Tonight Show светская львица заявила, что гости будут гулять минимум три дня, а она планирует сменить за это время 10 свадебных платьев. Пэрис хочет, чтобы ее свадьба стала самой роскошной в Голливуде, поэтому многое планирует на этот день. А вот ее бойфренд не будет так часто менять наряды, потому что, по словам звезды, у него "не такие высокие запросы", как у нее.

Когда состоится свадьба американской знаменитости пока неизвестно, но подготовку к роскошному торжеству она хочет показать в своем выпуске реалити-шоу Paris in Love. Пэрис хочет показать поклонникам, что наконец-то нашла своего принца и ее сказка будет со счастливым концом.

К слову, знаменитость была помолвлена уже трижды: в 2002 году с Джейсоном Шо, в 2005 — с Парисом Лацисом и в 2017 с актером Крисом Зилком.

Напомним, что о помолвке Пэрис Хилтон и бизнесмена Картера Реума стало известно в феврале текущего года. Мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной на частном острове в день ее 40-летия. Светская львица опубликовала романтическое видео в социальной сети Instagram, отметив, что нет никого другого, с кем бы она хотела провести вечность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса и певица Пэрис Хилтон призналась, что давно мечтает начать в жизни новый этап: выйти замуж и родить детей. Но прежде чем окунуться в семейную жизнь, светская львица планирует завершить свои начатые проекты.

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