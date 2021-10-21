Катя Осадчая показала, как выглядит без макияжа (ФОТО)

Украинские знаменитости часто публикуют фотографии, демонстрируя свою натуральную красоту и телеведущая Екатерина Осадчая не является исключением.

Екатерина Осадчая / Фото: @kosadcha

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько кадров, на которых позирует, лежа на земле в осенней листве. Телеведущая для прогулки выбрала черную кофту. На лице Екатерины совсем нет косметики.

Свою публикацию, которая за несколько часов собрала более 12 тысяч лайков, она подписала: "Осень без фильтров (и без грима) Ловим тепло".

Поклонники знаменитости не скупились на комплименты: "Натуральная красота — бесценна", "Катюша, Вы очень красивая", "Прекрасная, нежная, настоящая!", "Дорогая Катя, без грима и макияжа намного моложе и лучше)", "Вы такая юная и очаровательная без грима", — написали фолловеры.

Напомним, что в августе 2021 года украинская телеведущая Екатерина Осадчая стала мамой в третий раз. Знаменитость родила сына, которого назвали Данил. Это второй совместный ребенок Катерины и ее мужа Юрия Горбачева. Еще у телеведущей есть ребенок от первого брака.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что спустя несколько дней после рождения третьего сына ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая вернулась к работе. Знаменитость показала, как выглядит после родов.

Читайте также, известная украинская телеведущая поделилась с подписчиками теплым семейным снимком. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, на котором они с Юрием Горбуновым запечатлены дома. В кадре можно увидеть звездную пару в стильных пижамах. На Кате надета клетчатая пижама с бахромой на рукавах, а Юрий выбрал монохромную пижаму с шортами.

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