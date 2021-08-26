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Главная Новости Звезды персона Катя Осадчая показала, как выглядит после рождения третьего ребенка (ФОТО)
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Катя Осадчая показала, как выглядит после рождения третьего ребенка (ФОТО)

Телеведущая вышла на работу

сегодня, 16:55
Автор:

Лиля Воробьева

Ведущая популярной программы "Светская жизнь" и теперь  многодетная мама — Екатерина Осадчая уже снова берет интервью и записывает новые сюжеты. Декретный отпуск тележурналистки затянулся ненадолго. Как известно, она 19 августа родила третьего малыша и через несколько дней возобновила свою работу над программой, которую смотрят миллионы украинцев.

Катя Осадчая показала, как выглядит после рождения третьего ребенка (ФОТО)

Екатерина Осадчая (фото из открытых источников)

На запись интервью с очередной знаменитостью, которое состоялось через несколько дней после рождения маленького мальчика, телеведущая надела синее платье свободного кроя. На голове обязательно красовалась изысканная шляпка, которая очень шла звезде. И какие любит только Катя Осадчая.

Катя Осадчая показала, как выглядит после рождения третьего ребенка (ФОТО) - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Катя Осадчая родила третьего сына. Ведущая Катя Осадчая, которая на днях отмечала гендер-пати в честь еще не родившегося малыша, поразила фанатов новым фото из роддома. На нем звезда канала "1+1" показала, как трогает маленькие пальчики своего новорожденного сына, который решил появиться на свет в большой праздник — Яблочный Спас. На трогательном фото Осадчая показала только ручку малыша и свою. Мальчик одет в красивый костюм в мелкий горошек.

Недавно муж Катерины Осадчей опубликовал первое фото с новорожденным сыном. Второго мальчика подарила счастливому отцу жена и телевизионная звезда Екатерина Осадчая. Фото с новорожденным только появилось в социальной сети Instagram, как поклонники начали приветствовать звездную семью с пополнением. Телеведущий очень проникновенно подписал фото с крохой-сыном: "Вот он — наш нежность".


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Источник: instagram.com/kosadcha
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