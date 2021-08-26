Катя Осадчая показала, как выглядит после рождения третьего ребенка (ФОТО)

Ведущая популярной программы "Светская жизнь" и теперь многодетная мама — Екатерина Осадчая уже снова берет интервью и записывает новые сюжеты. Декретный отпуск тележурналистки затянулся ненадолго. Как известно, она 19 августа родила третьего малыша и через несколько дней возобновила свою работу над программой, которую смотрят миллионы украинцев.

Екатерина Осадчая (фото из открытых источников)

На запись интервью с очередной знаменитостью, которое состоялось через несколько дней после рождения маленького мальчика, телеведущая надела синее платье свободного кроя. На голове обязательно красовалась изысканная шляпка, которая очень шла звезде. И какие любит только Катя Осадчая.





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Катя Осадчая родила третьего сына. Ведущая Катя Осадчая, которая на днях отмечала гендер-пати в честь еще не родившегося малыша, поразила фанатов новым фото из роддома. На нем звезда канала "1+1" показала, как трогает маленькие пальчики своего новорожденного сына, который решил появиться на свет в большой праздник — Яблочный Спас. На трогательном фото Осадчая показала только ручку малыша и свою. Мальчик одет в красивый костюм в мелкий горошек.

Недавно муж Катерины Осадчей опубликовал первое фото с новорожденным сыном. Второго мальчика подарила счастливому отцу жена и телевизионная звезда Екатерина Осадчая. Фото с новорожденным только появилось в социальной сети Instagram, как поклонники начали приветствовать звездную семью с пополнением. Телеведущий очень проникновенно подписал фото с крохой-сыном: "Вот он — наш нежность".

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