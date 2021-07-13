logo
Русский Українська

BTC/USD

33182.55

ETH/USD

2029.25

LTC/USD

133.08

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Кендалл Дженнер восхитила фигурой в полупрозрачном костюме (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Кендалл Дженнер восхитила фигурой в полупрозрачном костюме (ФОТО)

Американская модель Кендалл Дженнер восхитила Сеть фигурой, которую идеально подчеркнул ее полупрозрачный костюм

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

25-летняя американская знаменитость Кендалл Дженнер, которая призналась, что балуется "травкой", взбудоражила поклонников новым соблазнительным образом.

Кендалл Дженнер восхитила фигурой в полупрозрачном костюме (ФОТО)

Кендалл Дженнер / Фото: @kendalljenner

На своей странице в Instagram модель опубликовала серию снимков, на которых позирует в облегающем полупрозрачном костюме коричневого цвета с принтом, состоящего из брюк и удлиненного топа без рукавов. Наряд знаменитости идеально подчеркивает прелести ее стройного и подтянутого тела. Под облегающий топ Кендалл не стала надевать нижнее белье, похваставшись пышным бюстом. 

Волосы американская знаменитость красиво уложила, а на лице сделала выразительный макияж с черными стрелками и коричневой помадой. Дополнила модель свой соблазнительный look миниатюрными серьгами-кольцами.

За сутки пост Кендалл Дженнер собрал более 8 миллионов лайков и множество приятных комментариев: "Королева", "Такая красивая", "Ты — мечта", "Горячо", "Так идеально", "Очень красиво и естественно", — написали фолловеры.

Напомним, что известная супермодель Кендалл Дженнер решила расширить лайфстайл-империю своей семьи и объявила о запуске собственного бренда текилы под названием 818. Это будет первый самостоятельный бизнес 25-летней красотки. Над этим проектом звезда работала целых четыре года и сейчас в ассортименте бренда уже представлены три вида напитка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бразильская модель Камила Луз покоряет сердца пользователей своей красотой и сотрудничает с известными мировыми брендами. А частью этого успеха является ее поразительное сходство с американской звездой Кендалл Дженнер.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ