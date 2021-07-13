Кендалл Дженнер восхитила фигурой в полупрозрачном костюме (ФОТО)

25-летняя американская знаменитость Кендалл Дженнер, которая призналась, что балуется "травкой", взбудоражила поклонников новым соблазнительным образом.

Кендалл Дженнер / Фото: @kendalljenner

На своей странице в Instagram модель опубликовала серию снимков, на которых позирует в облегающем полупрозрачном костюме коричневого цвета с принтом, состоящего из брюк и удлиненного топа без рукавов. Наряд знаменитости идеально подчеркивает прелести ее стройного и подтянутого тела. Под облегающий топ Кендалл не стала надевать нижнее белье, похваставшись пышным бюстом.

Волосы американская знаменитость красиво уложила, а на лице сделала выразительный макияж с черными стрелками и коричневой помадой. Дополнила модель свой соблазнительный look миниатюрными серьгами-кольцами.

За сутки пост Кендалл Дженнер собрал более 8 миллионов лайков и множество приятных комментариев: "Королева", "Такая красивая", "Ты — мечта", "Горячо", "Так идеально", "Очень красиво и естественно", — написали фолловеры.

Напомним, что известная супермодель Кендалл Дженнер решила расширить лайфстайл-империю своей семьи и объявила о запуске собственного бренда текилы под названием 818. Это будет первый самостоятельный бизнес 25-летней красотки. Над этим проектом звезда работала целых четыре года и сейчас в ассортименте бренда уже представлены три вида напитка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бразильская модель Камила Луз покоряет сердца пользователей своей красотой и сотрудничает с известными мировыми брендами. А частью этого успеха является ее поразительное сходство с американской звездой Кендалл Дженнер.

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