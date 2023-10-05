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Кевина Спейси госпитализировали: что известно о ситуации со здоровьем звездного актера

Актера Кевина Спейси забрали в больницу с подозрением на сердечный приступ.

сегодня, 17:27
Автор:
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Slava Kot
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Во время Ташкентского международного кинофестиваля в Кевина Спейсе немеет левая рука, являющаяся одним из признаков сердечного приступа. Актера быстро доставили в отдел реанимации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LA Times.

Кевина Спейси госпитализировали: что известно о ситуации со здоровьем звездного актера

Кевин Спейси был госпитализирован в Узбекистане. Фото из открытых источников

С Кевином Спейси произошел неприятный инцидент в Узбекистане, куда пригласили актера местные режиссеры. Во время посещения мавзолея Гур-Эмир в Самарканде актер почувствовал, что у него немеет левая рука. Из-за подозрений в возможном сердечном приступе актера госпитализировали в местную больницу. После проведения всех анализов врачи обнаружили, что жизни Спейси ничего не угрожает.


"Я, конечно, благодарен, что это не что-то более серьезное. Но это также заставило меня по-настоящему остановиться и подумать о том, насколько хрупка жизнь для всех нас", — сказал Кевин Спейси.

По словам Спейси, важно, чтобы все люди поддерживали друг друга и делали все возможное для следующего поколения.

Напомним, что в июле 2023 года звезду сериала "Карточный дом" признали невиновным в сексуальных домогательствах. Присяжные совещались более 12 часов для оглашения своего решения. Кевина Спейси подозревали по меньшей мере в сексуальных притязаниях с четырьмя мужчинами в период с 2001 по 2013 год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что актер, игравший роль Дамблдора в фильме о Гарри Поттере, умер от пневмонии в возрасте 82 лет. По словам семьи, это произошло на больничной койке рядом с его родными.

Также "Комментарии" писали о популярном голливудском актере, сделавшем скандальное заявление о поддержке русской культуры.



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Источник: https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2023-10-04/kevin-spacey-hospital-heart-attack-symptoms
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