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Главная Новости Звезды персона Кейт Мосс отдыхает на Ибице с парнем вдвое младше ее (ФОТО)
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Кейт Мосс отдыхает на Ибице с парнем вдвое младше ее (ФОТО)

Известную супермодель Кейт Мосс заметили на Ибице в компании 27-летнего манекенщика Джордана Барретта

сегодня, 00:15
Автор:

Светлана Шкурупий

47-летняя британская Кейт Мосс — одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов, отдыхает сейчас на острове Ибица (Испания) в компании 27-летнего манекенщика Джордана Барретта, который публикует с ней общие фотографии в социальной сети.

Кейт Мосс отдыхает на Ибице с парнем вдвое младше ее (ФОТО)

Кейт Мосс / Фото: Dave M. Benett / Getty Images

На странице парня в Instagram появились снимки, на которых он позирует в обнимку с британской супермоделью. Но пара прилетела на остров, судя по всему, в рабочих целях, так как Джордан сотрудничает с модельным агентством Кейт Kate Moss Agency, и он часто снимается в модных кампейнах, например, для Versace, Moschino, а также Coach.

Кейт и Джордана видели вместе на курорте во время обеда в одном из ресторанов, также они весело проводили время на пляже. 

Кейт Мосс отдыхает на Ибице с парнем вдвое младше ее (ФОТО) - фото 2

К слову, недавно в сети начали ходить слухи, что 27-летний австрийский манекенщик Джордан Барретт обручился с бывшей моделью Victoria’s Secret Стеллой Максвелл. А Кейт Мосс уже 6 лет состоит в отношениях с графом Николаем фон Бисмарком, который младше нее на 13 лет. 

Напомним, что 26-летняя известная топ-модель Келли Гейл опубликовала эротические фотографии почти без одежды, от которых невозможно отвести взгляд. Красотка обладает обворожительной стройной фигурой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что немецкая модель Хайди Клум взбудоражила фанатов серией пикантных фото на пляже, на которых демонстрирует аппетитные формы. 48-летняя знаменитость активно работает не только над своей карьерой, но и над профилем в социальной сети Instagram, где за роскошной блондинкой следят более 8 миллионов пользователей. 


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