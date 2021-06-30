Ким Кардашьян примеряла боди от украинского бренда (ФОТО)

40-летняя голливудская знаменитость Ким Кардашьян отправилась на отдых в Рим и выбрала для прогулки по городу боди телесного цвета от украинского бренда Bevza.

Ким Кардашьян / Instagram / @kimkardashian

Фотографии с прогулки звезда реалити-шоу опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, подписав: "When in Rome…".

Ким Кардашьян похвасталась безупречным образом, который состоял из сексуального боди телесного цвета, принадлежащего украинскому бренду Bevza, а также коротких синих шортов. Свой look голливудская знаменитость дополнила летними тапочками серебристого цвета, солнцезащитными очками и подвеской на шее. Свои длинные роскошные волосы Ким уложила в легкие волны, а на лице сделала фирменный макияж, накрасив губы матовой помадой.

Стоит отметить, что наряд Ким Кардашьян был очень стильным и отлично подчеркивал все прелести ее фигуры. К слову, стоимость боди от бренда Bevza по акции составляет 180 евро (почти 6000 гривен).

На несколько часов пост знаменитости собрал уже более 1,6 миллиона лайков и множество комментариев: "Королева в Риме", "Красивая", "Ты сводишь с ума", "Лучшая", "Очень горячо", "Ким, ты как всегда на высоте", — написали фолловеры.

Напомним, что голливудская знаменитость Ким Кардашьян показала свою фигуру в микро-бикини и быстро собрала семь миллионов лайков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 27-летняя американская звезда Ариана Гранде продемонстрировала стильный образ, состоящий из черного топа и брюк из веганской кожи модели KILLA от украинского бренда CULTNAKED, которые идеально подчеркнули ее стройную фигуру.





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