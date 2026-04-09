"Королеву кетамина" осудили по делу о смерти Мэттью Перри

В США суд вынес приговор женщине, которую следствие называло "королевой кетамина", по делу о смерти актера из культового сериала "Друзья" Мэттью Перри. Жюри присяжных в Лос-Анджелесе приговорило 42-летнюю Джасвин Сангху к 15 годам лишения свободы за распространение наркотиков, повлекших смерть актера.

Мэттью Перри. Фото из открытых источников

По данным следствия, Джасвин Сангха входила в сеть поставщиков кетамина, попадавшего к Перри. Прокуратура заявила, что именно она продала актеру 25 флаконов препарата примерно за 6000 долларов незадолго до его смерти.

Актер был обнаружен без сознания в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало "острое влияние кетамина" — это мощный анестетик и психоактивное вещество, которое должно применяться исключительно под медицинским контролем.

Сангху была арестована в 2024 году вместе с несколькими другими фигурантами дела, среди которых были врачи и помощник актера. Следствие пришло к выводу, что они могли быть причастны к незаконным поставкам препарата.

Перед вынесением приговора женщина частично признала вину по нескольким пунктам обвинения, в частности, в распространении кетамина и использовании своего дома как места для незаконной торговли наркотиками. По данным прокуратуры США, она занималась продажей наркотиков с 2019 года.

Прокуроры заявили, что ей грозит до 65 лет тюрьмы. Однако 42-летнюю Джасвин Сангху приговорили к 15 годам лишения свободы.

Сангха стала третьим лицом, осужденным по делу смерти Мэттью Перри. Ранее одного из врачей приговорили к двум с половиной годам заключения за незаконную продажу препарата, а еще один медик получил наказание в виде домашнего ареста. Помощник Перри и другие фигуранты дела еще ожидают окончательных судебных решений.

