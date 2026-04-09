"Королеву кетаміну" засудили у справі про смерть Меттью Перрі

У США суд виніс вирок жінці, яку слідство називало "королевою кетаміну", у справі про смерть актора з культового серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Журі присяжних у Лос-Анджелесі засудило 42-річну Джасвін Сангху до 15 років позбавлення волі за розповсюдження наркотиків, що призвели до смерті актора.

Меттью Перрі. Фото з відкритих джерел

За даними слідства, Джасвін Сангха входила до мережі постачальників кетаміну, який потрапляв до Перрі. Прокуратура заявила, що саме вона продала актору 25 флаконів препарату приблизно за 6000 доларів незадовго до його смерті.

Актор був знайдений без свідомості у своєму будинку в Лос-Анджелесі 28 жовтня 2023 року. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті став "гострий вплив кетаміну" — це потужний анестетик та психоактивна речовина, яка повинна застосовуватися виключно під медичним контролем.

Сангху заарештували у 2024 році разом з кількома іншими фігурантами справи, серед яких були лікарі та помічник актора. Слідство дійшло висновку, що вони могли бути причетні до незаконного постачання препарату.

Перед винесенням вироку жінка частково визнала провину за кількома пунктами обвинувачення, зокрема у розповсюдженні кетаміну та використанні свого будинку як місця для незаконної торгівлі наркотиками. За даними прокуратури США, вона займалася продажем наркотиків із 2019 року.

Прокурори заявили, що їй загрожує до 65 років ув'язнення. Однак врешті 42-річну Джасвін Сангху засудили до 15 років позбавлення волі.

Сангха стала третьою особою, засудженою у справі смерті Меттю Перрі. Раніше одного з лікарів засудили до двох з половиною років ув’язнення за незаконний продаж препарату, а ще один медик отримав покарання у вигляді домашнього арешту. Помічник Перрі та інші фігуранти справи ще очікують на остаточні судові рішення.

