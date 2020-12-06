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Красные пряди и челка: Мишель Андраде впервые покрасила волосы

Мишель Андраде удивила «огненной» прической

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная артистка Мишель Андраде, которая совсем недавно демонстрировала поклонникам, как выглядит без макияжа, ошеломила новой прической.

Красные пряди и челка: Мишель Андраде впервые покрасила волосы

Мишель Андраде (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на которой позирует в своем новом образе. Мишель сделала себе рваную челку, которая очень популярна в этом сезоне и впервые в жизни покрасила свои каштановые волосы, применив технику "скрытого" окрашивания. Такая техника позволяет спрятать цветные пряди в основной массе волос, но при этом придает образу "изюминки".

Певица сделала себе ярко-красные пряди, которые сделали ее еще более стильной и эффектной. Известно, что для создания своего нового имиджа артистка пригласила одного из лучших hair-стилистов Украины Михаила Рудишина. 

Ее пост, в котором она демонстрирует новую прическу, собрал уже почти 29 тысяч лайков. Поклонники звезды отметили, что она выглядит восхитительно: "Как красиво", "Тебе очень круто", "Нереальная", "Кукла Bratz", "Огонь!!!!! Невероятная Мишель", "Похожа на Клеопатру", "Великолепная, тебе безумно идёт", — прокомментировали пользователи.

Коллеги знаменитости, в частности Дарья Астафьева, Позитив (Алексей Завгородний), Артем Пивоваров также не удержались от комплиментов в сторону Мишель.


Напомним, украинская певица Наталья Могилевская кардинально сменила имидж и опубликовала снимки в новом образе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная артистка, экс-участница группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева недавно начала свою сольную карьеру и опубликовала "жаркое" фото в новом образе.


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