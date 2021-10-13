«Красота не вечна»: фанаты обсуждают внешность Тома Круза (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
На
прошлых выходных, известный актер, звезда фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз
посетил вместе со своим сыном баскетбольную игру. И многие поклонники узнали голливудскую
знаменитость, хоть и выразили беспокойство относительно его внешнего вида.
Том Круз / Фото: Getty Images
Как сообщает издание Pagesix, Том Круз пришел на игру в повседневной одежде, но внимание фанатов было сосредоточено на его лице, поскольку оно казалось очень опухшим, что можно заметить на опубликованных фотографиях. Раньше у голливудского актера были разительные скулы, да в целом, он выглядел значительно худее. Поклонники предполагают, что Том Круз начал колоть ботокс или прибегнул к пластической операции, или же просто набрал лишний вес, поскольку сейчас находится дома и отдыхает от съемочного процесса.
Фото: АР
"Красота
не вечна! Старение – это привилегия, нужно учиться распознавать добро в людях.
Том Круз — замечательный актер", "Отстаньте от него, он просто прибавил в весе",
"Он хорошо выглядит", "Сейчас он выглядит как настоящий американец", — прокомментировали в сети.
Напомним,
что голливудский красавчик
Том Круз уже давно пополняет ряды холостяков и несмотря на то, что ему приписывают
многочисленные романы, наладить личную жизнь актеру пока не удалось. Но все
может в скором времени измениться, ведь звезда "Миссии невыполнимой"
закрутил роман с молодой актрисой.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 52-летний актер, звезда американского
ситкома "Друзья" Мэттью Перри вызвал беспокойство своим
"несвежим" внешним видом. Поклонники начали переживать за его
здоровье. Папарацци удалось подловить актера на одной из улиц Лос-Анджелеса,
когда он вышел из машины купить себе кофе.
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