Ксения Мишина рассказала, нашла ли общий язык с дочерью Эллерта

В прошлую пятницу стало известно, что звезда романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина осталась вместе с победителем проекта Александром Эллертом и пара очень счастлива вместе. Недавно актриса призналась, удалось ли ей найти общий язык с дочерью возлюбленного.

Ксения Мишина и дочь Александра Эллерта Элина / скриншот видео

"Взаимоотношения с Элей у нас замечательные. Когда мы вместе — мы действительно вместе. Встречаемся тогда, когда в Эли есть свободное время", — отметила знаменитость.

Также Ксения призналась, что их с Александром дети подружились, и они стараются чаще проводить время вместе. Недавно они весело провели время в аквапарке. Мишина выразила надежду, что в ближайшее время они с Элей сблизятся еще больше, ведь она хочет стать для нее подругой.

Отметим, что у звезды "Холостячки" от предыдущих отношений есть 8-летний сын Платон. В финале романтического проекта Ксения Мишина сказала "да" комику Александру Эллерту, у которого также есть дочь от предыдущего брака.

Известно, что влюбленные уже живут вместе и не скрывают своих чувств друг к другу. В дальнейшем они хотят видеть свои отношения еще более гармоничными, веселыми и эмоционально яркими.

Напомним, Ксению Мишину в сети осудили за выбор в пользу Александра Эллерта в финале "Холостячки", отметив, что Алексей Тригубенко (другой финалист — прим. авт.) был более подходящей кандидатурой. Мишина решила не игнорировать волну хейта и ответила, что делала выбор сердцем, а не на калькуляторе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети еще до окончания шоу ходили слухи и доказательства, что звезда "Холостячки" живет вместе с Александром Эллертом.

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