Ксения Мишина сверкнула фигурой в черном купальнике (ФОТО)

32-летняя популярная актриса, первая "Холостячка" страны Ксения Мишина поделилась с подписчиками яркими фотографиями со своего отдыха в ОАЭ.

Ксения Мишина / Фото: @misha.k.ua

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимки в откровенном черном купальнике, продемонстрировав свое шикарное подтянутое тело. Ксения позировала в море и на белоснежном пляже острова Саадият, расположенного в Персидском заливе, демонстрируя соблазнительные изгибы своей фигуры.

За сутки пост знаменитости собрал более 100 тысяч лайков и множество комментариев: "Очень красивая", "Вы прекрасна", "Роскошная женщина и актриса! Браво", "Ксюша, вы крутая, мечтать только о такой фигуре", "Очень красивые фото", "Шикарна, как всегда", "Такая сексуальная", — прокомментировали поклонникам.

Ксения в своем посте отметила, что из-за откровенных фотографий столкнулась с волной хейта и посоветовала фолловерам, в частности к женщинам, чтобы они научились любить свое тело. "Пошлость — это безвкусица, а красивые снимки тела — искусство", — отметила Мишина.

Напомним, недавно украинская актриса Ксения Мишина посетила вечеринку, организованную StarlightMedia, и удивила всех своим роскошным образом. Знаменитость выбрала черное мини-платье с прозрачным боди, а дополнила образ туфлями на массивной платформе и высоком каблуке из новой коллекции Versace.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная актриса, звезда "Бандиток" Сальма Хайек позировала в слитном купальнике бордового цвета с открытым декольте, на фоне моря.

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