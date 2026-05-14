Куда исчез Александр Рыбак: что произошло со звездой Евровидения (ФОТО)

В 2009 году норвежский певец и скрипач Александр Рыбак стал настоящей сенсацией Евровидения. Его песня Fairytale принесла Норвегии победу с рекордными на тот момент 387 баллами. Этот результат годами оставался символом абсолютного триумфа на конкурсе. Что же произошло с певцом и чем сейчас занимается Рыбак.

Александр Рыбак.

После безумной популярности казалось, что карьера Александра Рыбака стремительно пойдет вверх. Однако со временем певец постепенно исчез из глобального музыкального пространства. Несмотря на попытки удержать популярность на нескольких рынках, певец так и не смог повторить свой главный успех.

На протяжении многих лет артист активно работал для русскоязычной аудитории, снимался по телевидению и избегал четких политических заявлений после 2014 года и начала полномасштабной войны РФ против Украины. Вместо конкретной позиции он ограничивался всеобщими призывами к миру.

В 2020 году Рыбак неожиданно рассказал о личном кризисе. По словам музыканта, он более десяти лет зависел от антидепрессантов и снотворных препаратов. Артист признался, что психологические проблемы и давление после победы на Евровидении оказали серьезное влияние на его жизнь. После этого Рыбак отправился на реабилитацию в США.

Впоследствии певец переехал в Чикаго, где получил образование кинокомпозитора. Он начал записывать новую музыку, создал собственный мерч и пытался перезапустить карьеру. Однако вернуть былую популярность пока не удалось.

В 2018 году Александр Рыбак во второй раз представил Норвегию на Евровидении с песней That's How You Write a Song, но занял 15 место в финале. Кроме того, в 2026 году артист снова попытался вернуться на конкурс через нацотбор Норвегии, однако победу одержать там не смог.

Несмотря на это, имя Рыбака все еще ассоциируется с одной из самых ярких страниц в истории Евровидения. Уже 16 мая он снова появится на сцене конкурса Евровидения-2026 в Вене как специальный гость праздничного шоу к 70-летию Евровидения. Также по этому случаю выйдет первая победительница Украины Руслана.

