Куди зник Олександр Рибак: що сталося з зіркою Євробачення (ФОТО)

У 2009 році норвезький співак і скрипаль Олександр Рибак став справжньою сенсацією Євробачення. Його пісня Fairytale принесла Норвегії перемогу з рекордними на той момент 387 балами. Цей результат роками залишався символом абсолютного тріумфу на конкурсі. Що ж сталося зі співаком та чим зараз займаєтсья Рибак.

Після шаленої популярності здавалося, що кар’єра Олександра Рибака стрімко піде вгору. Однак з часом співак поступово зник з глобального музичного простору. Попри спроби втримати популярність одразу на кількох ринках, співак так і не зміг повторити свій головний успіх.

Упродовж багатьох років артист активно працював для російськомовної аудиторії, знімався на телебаченні та уникав чітких політичних заяв після 2014 року і початку повномасштабної війни РФ проти України. Замість конкретної позиції він обмежувався загальними закликами до миру.

У 2020 році Рибак несподівано розповів про особисту кризу. За словами музиканта, він понад десять років залежав від антидепресантів і снодійних препаратів. Артист зізнався, що психологічні проблеми та тиск після перемоги на Євробаченні серйозно вплинули на його життя. Після цього Рибак вирушив на реабілітацію до США.

Згодом співак переїхав до Чикаго, де здобув освіту кінокомпозитора. Він почав записувати нову музику, створив власний мерч і намагався перезапустити кар’єру. Однак повернути колишню популярність поки не вдалося.

У 2018 році Олександр Рибак вдруге представив Норвегію на Євробаченні з піснею That’s How You Write a Song, але посів 15-те місце у фіналі. Крім того, у 2026 році артист знову спробував повернутися на конкурс через нацвідбір Норвегії, однак перемогу здобути там не зміг.

Попри це, ім’я Рибака досі асоціюється з однією з найяскравіших сторінок в історії Євробачення. Уже 16 травня він знову з’явиться на сцені конкурсу Євробачення-2026 у Відні як спеціальний гість святкового шоу до 70-річчя Євробачення. Також з цієї нагоди на сцену вийде перша переможниця України Руслана.

