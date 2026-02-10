50-летняя Анджелина Джоли показалась в элегантном "голом" платье (ФОТО)

Анджелина Джоли. Фото: EPA

50-летняя Анджелина Джоли снова оказалась в центре внимания светских и кинематографических хроник. Голливудская актриса появилась на премьере фильма "Кутюр" в Париже в эффектном полупрозрачном платье до пола, украшенном драгоценным декором и блестками. Ее выход на красную дорожку стал одним из самых обсуждаемых событий вечера.

Анджелина Джоли дополнила образ классическими черными туфлями на шпильках, сдержанным вечерним макияжем и объемной прической с мягкими волнами. Модные обозреватели отметили, что стиль Джоли соединил элегантность, смелость и утонченную драматургию.

Фильм "Кутюр", в котором Джоли сыграла главную роль, рассказывает историю женщины, приезжающей в Париж для работы над модным проектом, но неожиданно узнает о серьезном диагнозе — раке молочной железы. По словам актрисы, эта лента имеет для нее глубоко личное значение.

Джоли призналась, что ее привлекла не только драматическая составляющая сюжета, но и "светлый взгляд на жизнь", который предлагает фильм. Она подчеркнула, что история не сводится к болезни, а говорит о достоинстве, выборе и способности жить дальше. Актриса также провела параллели с опытом своей матери Маршелин Бертран, умершей от онкологического заболевания в 2007 году. Кроме того, сама Джоли из-за риска рака молочной железы удалила грудь хирургическим путем, а затем сделала реконструктивную операцию.

Премьера фильма "Кутюр" во Франции намечена на февраль 2026 года.

