17-річний син Анджеліни Джолі пофарбував волосся у рожевий колір: як виглядає (ФОТО)

Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, 17-річний Нокс Джолі-Пітт, привернув увагу мережі несподіваною зміною стилю. Підліток, який зазвичай тримається осторонь публічності, вирішив поекспериментувати із зачіскою та пофарбував темне волосся в яскраво-рожевий колір. Нові фото Нокса швидко розлетілися соцмережами та стали предметом активного обговорення.

Анджеліна Джолі.

Папараці зафіксували Нокса з короткою стрижкою, легким фейдом з боків і рожевими "шипами" на одній з вулиць. Він доповнив новий стиль зеленим светром із написом "Kindness forever" та яскравими шортами. Образ завершували рюкзак і чорна кофта, яку він одягнув під светр.

Нокс Джолі з рожевим волоссям

Крім того, у TikTok-акаунті @viviennejolies з’явилася серія кадрів із боротьби, де Нокс також демонструє рожеву зачіску. Користувачі помітили, що стиль хлопця нагадує експериментальні образи його матері з 90-х.

Син Джолі та Піта

Нокс Джолі

Рожеве волосся — один із популярних трендів серед світових зірок. До нього в різний час зверталися Гейлі Бібер, Лурдес Леон, Ембер Герд та інші знаменитості. Стилісти зазначають, що такий колір вимагає ретельного догляду, адже він швидко тьмяніє і потребує регулярного оновлення.

Нокс один із шістьох дітей Джолі та Пітта. Пара виховує Меддокса, Пакса, Захару, Шайло та близнюків Нокса й Вів'єн.

