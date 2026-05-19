Главная Новости Звезды персона 72-летний Джон Траволта поразил: как выглядел актер на Каннском кинофестивале (ФОТО)
НОВОСТИ

72-летний Джон Траволта поразил: как выглядел актер на Каннском кинофестивале (ФОТО)

Джона Траволту едва узнали на кинофестивале в Каннах.

19 мая 2026, 07:47
Автор:
Slava Kot

Джон Траволта с дочерью Эллой в Каннах. Фото: REUTERS/Manon Cruz

Американский актер Джон Траволта стал одной из главных тем на Каннском кинофестивале после появления на красной дорожке в необычном образе. 72-летний обладатель культовых ролей в лентах "Криминальное чтиво" и "Лихорадка субботнего вечера" удивил публику настолько, что часть поклонников не сразу его узнала.

На премьере своего режиссерского дебюта "Propeller One-Way Night Coach" Джон Траволта появился в кремовом берете, прозрачных очках и классическом черном костюме с вязаным жилетом. Образ резко контрастировал с его обычным стилем последних лет.

Вместе с Траволтой на красной дорожке появилась его дочь Элла Траволта, также сыгравшая в фильме. Она выбрала элегантное черное платье с бриллиантовыми украшениями. К команде картины присоединились юный актер Кларк Шотвелл и продюсер Джейсон Бергер.

Реакция соцсетей была мгновенной. Одни пользователи писали, что актер "выглядит моложе на десятки лет", другие шутили, что сначала спутали его с популярным музыкантом Bad Bunny. Некоторые назвал новый стиль Траволты "самым неожиданным перевоплощением года".

Однако главным сюрпризом вечера стало не только появление актера, но и специальная награда фестиваля. Перед показом ленты Траволти вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь". Во время речи актер не сдерживал эмоций.

"Я не могу в это поверить. Это последнее, чего я ожидал", – сказал Траволта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за курьезной прически российская светская львица стала посмешищем в Каннах.

Также "Комментарии" писали, что никто не узнал артиста на Met Gala. Известный певец полностью сменил лицо.



