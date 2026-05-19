72-річний Джон Траволта вразив: як виглядав актор на Каннському кінофестивалі (ФОТО)

Джон Траволта з дочкою Еллою в Каннах. Фото: REUTERS/Manon Cruz

Американський актор Джон Траволта став однією з головних тем на Каннському кінофестивалі після появи на червоній доріжці у незвичному образі. 72-річний володар культових ролей у стрічках "Кримінальне чтиво" та "Лихоманка суботнього вечора" здивував публіку настільки, що частина шанувальників не одразу його впізнала.

На прем’єрі свого режисерського дебюту "Propeller One-Way Night Coach" Джон Траволта з’явився у кремовому береті, прозорих окулярах і класичному чорному костюмі з в’язаним жилетом. Образ різко контрастував із його звичним стилем останніх років.

Разом з Траволтою на червоній доріжці з’явилася його донька Елла Траволта, яка також зіграла у фільмі. Вона обрала елегантну чорну сукню з діамантовими прикрасами. До команди картини приєдналися юний актор Кларк Шотвелл та продюсер Джейсон Бергер.

Реакція соцмереж була миттєвою. Одні користувачі писали, що актор "виглядає молодшим на десятки років", інші жартували, що спершу сплутали його з популярним музикантом Bad Bunny. Дехто назвав новий стиль Траволти "найнеочікуванішим перевтіленням року".

Однак головним сюрпризом вечора стала не лише поява актора, а й спеціальна нагорода фестивалю. Перед показом стрічки Траволті вручили почесну "Золоту пальмову гілку". Під час промови актор не стримував емоцій.

"Я не можу в це повірити. Це останнє, чого я очікував", — сказав Траволта.

