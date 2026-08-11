56-летняя актриса из "Спасателей Малибу" завела OnlyFans: что будет показывать (ФОТО)

Американская актриса Эрика Елениак, известная по роли Шауни МакКлейн в культовом сериале "Спасатели Малибу", в 56 лет решила открыть страницу на платформе OnlyFans. Звезда обещает поклонникам личный контент, пляжные фото и видео, а также снимки босых ног, о которых давно просили подписчики.

Эрика Елениак запустила OnlyFans. Фото: deviantart

Как сообщает Page Six, Елениак подчеркнула, что ее страница на OnlyFans будет посвящена прежде всего личной жизни и общению с аудиторией. Актриса планирует публиковать кадры по повседневности, пляжным отдыхам и моменты, которые раньше оставались без внимания публики.

"Фанаты получают информацию о моей настоящей жизни, моих личных фотографиях и видео, множестве пляжных дней и, да, о моих ногах, о которых все спрашивают", — рассказала актриса.

Елениак добавила, что новый проект позволит показать его с другой стороны. По ее словам, контент будет личным, игривым и нефильтрованным.

Эрика Елениак. Фото: Disney

Эрика Елениак. Фото: Erika Eleniak/Instagram

О запуске страницы актриса объявила в Instagram, вспомнив ключевые этапы своей карьеры. Она отметила, что в 56 лет хочет принимать себя такой, какова сейчас, а OnlyFans воспринимает как новый раздел своей жизни.

Эрика Елениак приобрела популярность благодаря роли Шауни Макклейн в первых сезонах "Спасателей Малибу". Она снималась в сериале с 1989 по 1992 год. До появления на OnlyFans актриса уже имела опыт работы с откровенными фотосессиями. Елениак в свое время снималась для Playboy.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 85-летняя актриса завела OnlyFans.

Также "Комментарии" писали о звезде "Гарри Поттера", заработавшей на OnlyFans больше, чем в кино. Рассказала, что показывает на платформе.