56-річна акторка з "Рятувальників Малібу" завела OnlyFans: що показуватиме (ФОТО)

Американська акторка Еріка Еленіак, відома за роллю Шауні Макклейн у культовому серіалі "Рятувальники Малібу", у 56 років вирішила відкрити сторінку на платформі OnlyFans. Зірка обіцяє шанувальникам особистий контент, пляжні фото та відео, а також знімки босих ніг, про які її давно просили підписники.

Еріка Еленіак запустила OnlyFans. Фото: deviantart

Як повідомляє Page Six, Еленіак наголосила, що її сторінка на OnlyFans буде присвячена передусім особистому життю та спілкуванню з аудиторією. Акторка планує публікувати кадри з повсякденності, пляжних відпочинків та моменти, які раніше залишалися поза увагою публіки.

"Фанати отримують інформацію про моє справжнє життя, мої особисті фотографії та відео, безліч пляжних днів і, так, про мої ноги, про які всі питають", – розповіла акторка.

Еленіак додала, що новий проєкт дозволить показати її з іншого боку. За її словами, контент буде особистим, грайливим та нефільтрованим.

Еріка Еленіак. Фото: Disney

Еріка Еленіак. Фото: Erika Eleniak/Instagram

Про запуск сторінки акторка оголосила в Instagram, пригадавши ключові етапи своєї кар’єри. Вона зазначила, що у 56 років хоче приймати себе такою, якою є зараз, а OnlyFans сприймає як новий розділ свого життя.

Еріка Еленіак здобула популярність завдяки ролі Шауні Макклейн у перших сезонах "Рятувальників Малібу". Вона знімалася в серіалі з 1989 до 1992 року. До появи на OnlyFans акторка вже мала досвід роботи з відвертими фотосесіями. Еленіак свого часу знімалася для Playboy.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 85-річна акторка завела OnlyFans.

Також "Коментарі" писали про зірку "Гаррі Поттера", яка заробила на OnlyFans більше, ніж у кіно. Розповіла, що показує на платформі.