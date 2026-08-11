56-річна акторка з "Рятувальників Малібу" завела OnlyFans: що показуватиме (ФОТО)

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Slava Kot
Американська акторка Еріка Еленіак, відома за роллю Шауні Макклейн у культовому серіалі "Рятувальники Малібу", у 56 років вирішила відкрити сторінку на платформі OnlyFans. Зірка обіцяє шанувальникам особистий контент, пляжні фото та відео, а також знімки босих ніг, про які її давно просили підписники.
Еріка Еленіак запустила OnlyFans. Фото: deviantart
Як повідомляє Page Six, Еленіак наголосила, що її сторінка на OnlyFans буде присвячена передусім особистому життю та спілкуванню з аудиторією. Акторка планує публікувати кадри з повсякденності, пляжних відпочинків та моменти, які раніше залишалися поза увагою публіки.
Еленіак додала, що новий проєкт дозволить показати її з іншого боку. За її словами, контент буде особистим, грайливим та нефільтрованим.
Еріка Еленіак. Фото: Disney
Еріка Еленіак. Фото: Erika Eleniak/Instagram
Про запуск сторінки акторка оголосила в Instagram, пригадавши ключові етапи своєї кар’єри. Вона зазначила, що у 56 років хоче приймати себе такою, якою є зараз, а OnlyFans сприймає як новий розділ свого життя.
Еріка Еленіак здобула популярність завдяки ролі Шауні Макклейн у перших сезонах "Рятувальників Малібу". Вона знімалася в серіалі з 1989 до 1992 року. До появи на OnlyFans акторка вже мала досвід роботи з відвертими фотосесіями. Еленіак свого часу знімалася для Playboy.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 85-річна акторка завела OnlyFans.
Також "Коментарі" писали про зірку "Гаррі Поттера", яка заробила на OnlyFans більше, ніж у кіно. Розповіла, що показує на платформі.