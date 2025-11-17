17-летний сын Анджелины Джоли покрасил волосы в розовый цвет: как выглядит (ФОТО)

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, 17-летний Нокс Джоли-Питт, привлек внимание сети неожиданным изменением стиля. Подросток, обычно держащийся в стороне публичности, решил поэкспериментировать с прической и покрасил темные волосы в ярко-розовый цвет. Новые фото Нокса быстро разлетелись в соцсети и стали предметом активного обсуждения.

Анджелина Джоли. Фото: wikimedia/Harald Krichel

Папарацци зафиксировали Нокса с короткой стрижкой, легким фейдом по бокам и розовыми "шипами" на одной из улиц. Он дополнил новый стиль зеленым свитером с надписью Kindness forever и яркими шортами. Образ завершали рюкзак и черная футболка, которую он надел под свитер.

Нокс Джоли с розовыми волосами

Кроме того, в TikTok-аккаунте @viviennejolies появилась серия кадров по борьбе, где Нокс также демонстрирует розовую прическу. Пользователи заметили, что стиль молодого человека напоминает экспериментальные образы его матери с 90-х.

Сын Джоли и Пита

Нокс Джоли

Розовые волосы – один из популярных трендов среди мировых звезд. К нему в разное время обращались Гейли Бибер, Лурдес Леон, Эмбер Герд и другие знаменитости. Стилисты отмечают, что такой цвет требует тщательного ухода, ведь он быстро тускнеет и требует регулярного обновления.

Нокс один из шести детей Джоли и Питта. Пара воспитывает Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.

