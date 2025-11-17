logo

17-летний сын Анджелины Джоли покрасил волосы в розовый цвет: как выглядит (ФОТО)
17-летний сын Анджелины Джоли покрасил волосы в розовый цвет: как выглядит (ФОТО)

17-летний Нокс, сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, удивил яркой розовой прической

17 ноября 2025, 20:05
Автор:
Slava Kot

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, 17-летний Нокс Джоли-Питт, привлек внимание сети неожиданным изменением стиля. Подросток, обычно держащийся в стороне публичности, решил поэкспериментировать с прической и покрасил темные волосы в ярко-розовый цвет. Новые фото Нокса быстро разлетелись в соцсети и стали предметом активного обсуждения.

17-летний сын Анджелины Джоли покрасил волосы в розовый цвет: как выглядит (ФОТО)

Анджелина Джоли. Фото: wikimedia/Harald Krichel

Папарацци зафиксировали Нокса с короткой стрижкой, легким фейдом по бокам и розовыми "шипами" на одной из улиц. Он дополнил новый стиль зеленым свитером с надписью Kindness forever и яркими шортами. Образ завершали рюкзак и черная футболка, которую он надел под свитер.

17-летний сын Анджелины Джоли покрасил волосы в розовый цвет: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Нокс Джоли с розовыми волосами

Кроме того, в TikTok-аккаунте @viviennejolies появилась серия кадров по борьбе, где Нокс также демонстрирует розовую прическу. Пользователи заметили, что стиль молодого человека напоминает экспериментальные образы его матери с 90-х.

17-летний сын Анджелины Джоли покрасил волосы в розовый цвет: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Сын Джоли и Пита

17-летний сын Анджелины Джоли покрасил волосы в розовый цвет: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Нокс Джоли

Розовые волосы – один из популярных трендов среди мировых звезд. К нему в разное время обращались Гейли Бибер, Лурдес Леон, Эмбер Герд и другие знаменитости. Стилисты отмечают, что такой цвет требует тщательного ухода, ведь он быстро тускнеет и требует регулярного обновления.

Нокс один из шести детей Джоли и Питта. Пара воспитывает Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.

Ранее "Комментарии" сообщал, что Анджелина Джоли кардинально изменилась для новой роли. На фото со съемочной площадки ее трудно узнать.

Также "Комментарии" писали, что появилось первое заявление Анджелины Джоли по визиту в Украину.



