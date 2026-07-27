77-летняя Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: рассказала о тяжелой травме (ФОТО)

Российская певица Алла Пугачева впервые за продолжительное время вышла в свет и откровенно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. На закрытии фестиваля в Юрмале 77-летняя артистка появилась с тростью, а ее внешний вид привлек внимание пользователей в сети.

Алла Пугачева. Фото из открытых источников

Во время общения с журналистами Пугачева объяснила, что трость не является элементом образа. По ее словам, четыре месяца назад она упала и получила перелом тазобедренного сустава. Из-за травмы певица была прикована к постели и не была уверена, что снова сможет ходить.

"Я никому ничего не рассказывала. Дело в том, что я четыре месяца была обездвижена, потому что упала, сломала ногу – тазобедренный сустав. И, честно говоря, не думала, что вообще смогу встать. У меня были панические атаки. Меня предупредили, что можно лежать и полгода", — рассказала артистка.

По словам Пугачевой, решающую роль в восстановлении сыграла сила воли. После разговора с человеком, который убедил ее бороться, несмотря на боль, певица начала постепенно восстанавливать подвижность. Однако полностью реабилитация еще не завершена.

Появление артистки в Юрмале стало одним из самых обсуждаемых событий фестиваля, а пользователи соцсетей обратили внимание не только на трость, но и на заметные изменения в ее облике.

Алла Пугачева рассказала о тяжелой травме

77-летняя Алла Пугачева

Муж певицы, шоумен Максим Галкин, также прокомментировал ситуацию. По его словам, появление жены с тростью породило многочисленные слухи о якобы перенесенной операции на сердце. Однако сама Пугачева не подтвердила эти предположения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пугачева назвала условие для приезда в Киев, а Галкин удивил заявлением.

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