89-летний актер Джек Николсон рассказал о своем "последнем желании"

Легенда Голливуда Джек Николсон, уже более 15 лет не появляющийся в большом кино, неожиданно заговорил о личной жизни и одиночестве. Обладатель трех премий "Оскар" признался, что имеет одно "последнее желание".

Джек Николсон. Фото: flickr

89-летний Джек Николсон, известный ролями в фильмах "Сияние", "Пролетая над гнездом кукушки" и "Лучше не бывает", последний раз снимался в кино еще в 2010 году. Несмотря на отход от общественной жизни, Николсон остается одной из самых влиятельных фигур американского кинематографа.

В интервью Hello! актер откровенно рассказал, что до сих пор скучает по чувству влюбленности. По словам Николсона, время изменило его жизнь, однако внутренне он все еще чувствует себя тем же эмоциональным человеком.

"Я знаю, что это больше не повторится. Но я не могу делать вид, что мне это не нужно. Я все еще дикий душой, но разрушительное влияние времени коснулось меня", — сказал Николсон.

Личная жизнь Николсона в течение десятилетий привлекала не меньше внимания, чем его роли. Самыми известными стали его отношения с Анжеликой Хьюстон, продолжавшиеся почти 20 лет. Их роман завершился после того, как актер сообщил о рождении ребенка от другой женщины, актрисы Ребекки Бруссар.

До этого Николсон был женат на Сандре Найт. Кроме того, у него есть несколько детей от других партнерш.

