19-летняя актриса выпала с балкона на пятом этаже: она находится в критическом состоянии

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Slava Kot
Актриса Мэйми Лаверок, известная по роли в сериале "Когда зовет сердце", находится в тяжелом состоянии после падения с балкона больницы, где проходила лечение.
Актриса Мэйми Лаверок
11 мая 19-летнюю девушку доставили в больницу в Виннипеге. Как объяснили ее родители, это произошло из-за "неотложной медицинской помощи". Через две недели Мэйми Лаверок перевели из больничной палаты в другую комнату с балконом, из которого девушка выпала 26 мая.
Также родители Мэйми Лаверок организовали сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы спасти девушку. К собранию присоединились коллеги актрисы и распространили информацию о тяжелом состоянии Лаверок.
Мэйми Лаверок получила известность благодаря роли студентки медсестры Розалин Салливан в сериале "Когда зовет сердце". За эту роль ее наградили премией Young Artists Award. Также она снялась в комедии "Итак, война", "Низка злосчастных событий", а также в новогодней постановке "В центре внимания Рождество".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нью-Йорке напали на популярного американского актера.
Также "Комментарии" писали о смерти легендарного украинского актера Богдана Козака. Козак работал актером у Национального театра имени Марии Заньковецкой, читал лекции во Львовском национальном университете имени Ивана Франко и известен как лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Он снялся в таких известных кинофильмах, как "Хозяин", "Павел Полуботок" и "Время собирать камни".
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