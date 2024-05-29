19-летняя актриса выпала с балкона на пятом этаже: она находится в критическом состоянии

Актриса Мэйми Лаверок, известная по роли в сериале "Когда зовет сердце", находится в тяжелом состоянии после падения с балкона больницы, где проходила лечение.



Актриса Мэйми Лаверок

11 мая 19-летнюю девушку доставили в больницу в Виннипеге. Как объяснили ее родители, это произошло из-за "неотложной медицинской помощи". Через две недели Мэйми Лаверок перевели из больничной палаты в другую комнату с балконом, из которого девушка выпала 26 мая.

"Она получила несовместимые с жизнью травмы, перенесла несколько серьезных операций и сейчас находится на аппаратах жизнеобеспечения. Мы все опустошены, шокированы в это очень тяжелое время", — сообщили родители Лаверок.

Также родители Мэйми Лаверок организовали сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы спасти девушку. К собранию присоединились коллеги актрисы и распространили информацию о тяжелом состоянии Лаверок.

Мэйми Лаверок получила известность благодаря роли студентки медсестры Розалин Салливан в сериале "Когда зовет сердце". За эту роль ее наградили премией Young Artists Award. Также она снялась в комедии "Итак, война", "Низка злосчастных событий", а также в новогодней постановке "В центре внимания Рождество".

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