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Леонардо ДиКаприо обратился к Байдену в своём Instagram

Обращение ДиКаприо к президенту США поддержали многие знаменитости

сегодня, 14:51
Автор:

Мокрик Анастасия

Леонардо ДиКаприо обратился к Байдену в своём Instagram

Леонардо ДиКаприо написал письмо Джо Байдену - фото: из открытых источников

Известный американский актёр и продюсер Леонардо ДиКаприо опубликовал на своей странице в Instagram пост-обращение к новоизбранному президенту США Джо Байдену.

 

В своём открытом письме актёр призвал главу государства обратить внимание на проблему, связанную с изменением климата. Сам же ДиКаприо является членом советов директоров ряда организаций по защите окружающей среды, включая Всемирный фонд дикой природы, Совет по охране природных ресурсов, Международный фонд защиты животных и проект "Чистые моря и океаны 5".

 

"Люди смогут запомнить вас как "климатического президента", который сумел увести человечество от края пропасти. Вы можете трансформировать мировые энергетические системы от топлива к чистой энергии", — отметил в своем обращении ДиКаприо.


Также актер заявил, что с приходом новой власти пора создавать и новый мир. Он уверен, что именно Джо Байден сможет решить такую глобальную проблему как климатический кризис, с которым сам ДиКаприо борется на протяжении многих лет, решая массу проблем окружающей среды. Стоит отметить, что многомиллионная аудитория знаменитости поддержала его в комментариях, и просила довести дело до конца. 


К открытому обращению Леонардо ДиКаприо присоединились такие знаменитости как Натали Портман, Конни Брайтон, Зои Дешанель, Пайпер Перабо, Джейн Фонда, а также многие другие. 


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Prada разорвала контракт с китайской актрисой, узнав о ней шокирующую правду, а также о том, что популярный украинский актер признался, что хочет получить роль в фильме Marvel.



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