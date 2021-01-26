Леонардо ДиКаприо обратился к Байдену в своём Instagram

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Мокрик Анастасия
Леонардо ДиКаприо написал письмо Джо Байдену - фото: из открытых источников
Известный американский
актёр и продюсер Леонардо ДиКаприо опубликовал на своей странице в Instagram пост-обращение к
новоизбранному президенту США Джо Байдену.
В своём открытом письме актёр
призвал главу государства обратить внимание на проблему, связанную с изменением
климата. Сам же ДиКаприо является
членом советов директоров ряда организаций по защите окружающей среды, включая
Всемирный фонд дикой природы, Совет по охране природных ресурсов, Международный
фонд защиты животных и проект "Чистые моря и океаны 5".
"Люди смогут запомнить вас как "климатического
президента", который сумел увести человечество от края
пропасти. Вы
можете трансформировать мировые
энергетические системы от топлива к чистой энергии", — отметил в своем обращении
ДиКаприо.
Также актер заявил, что с приходом новой власти пора создавать и новый мир. Он уверен, что именно Джо Байден сможет решить такую глобальную проблему как климатический кризис, с которым сам ДиКаприо борется на протяжении многих лет, решая массу проблем окружающей среды. Стоит отметить, что многомиллионная аудитория знаменитости поддержала его в комментариях, и просила довести дело до конца.
К открытому обращению Леонардо ДиКаприо присоединились такие знаменитости как Натали Портман, Конни Брайтон, Зои Дешанель, Пайпер Перабо, Джейн Фонда, а также многие другие.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Prada разорвала контракт с китайской актрисой, узнав о ней шокирующую правду, а также о том, что популярный украинский актер признался, что хочет получить роль в фильме Marvel.
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