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Леся Никитюк блеснула фигурой в платье за 555 долларов (ФОТО)

Украинская ведущая и блогерша Леся Никитюк похвасталась фигурой в шикарном черном платье от бренда Milla Nova

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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34-летняя популярная ведущая Леся Никитюк любит примерять различные образы, демонстрируя свою подтянутую фигуру. Недавно она покорила поклонников новым вечерним аутфитом.

Леся Никитюк блеснула фигурой в платье за 555 долларов (ФОТО)

Леся Никитюк / Фото: @lesia_nikituk

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась несколькими кадрами, на которых позирует в длинном блестящем платье черного цвета с рукавами от бренда Milla Nova, стоимостью 555 долларов (более 15 тысяч гривен). 

Свой образ Леся Никитюк дополнила туфлями на каблуке с острым носком и эффектным макияжем, подчеркнув глаза черными стрелками, а губы помадой нюдового оттенка. Волосы ведущая собрала в высокий пучок, распустив лишь челку. 

Меньше чем за сутки пост знаменитости собрал множество лайков и комментариев: "Подруга Бонда", "Богиня!!! Сногсшибательно!", "Леся, ты, как всегда, потрясающая!", "Ух....красота", "Леся-кошка", "Сексуальные ножки", "Красотка", — написали фолловеры.

Леся Никитюк блеснула фигурой в платье за 555 долларов (ФОТО) - фото 2

Напомним, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников новым имиджем — звезда сменила прическу. Знаменитость позировала перед камерой с кудрявыми волосами во время съемках шоу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 24-летняя модель Хейли Бибер регулярно демонстрирует поклонникам стильные образы, которые вдохновляют миллионы модниц со всего мира. Недавно знаменитость похвасталась роскошным платьем, которое идеально подойдет для встречи Нового года.

Читайте также, что украинская артистка, экс-участница "Время и Стекло" Надежда Дорофеева прогулялась по столице, сверкнув своими ножками в ярком костюме от известного дизайнера David Koma. Его стоимость составила 21 тысячу гривен.


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