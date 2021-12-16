Леся Никитюк блеснула фигурой в платье за 555 долларов (ФОТО)

34-летняя популярная ведущая Леся Никитюк любит примерять различные образы, демонстрируя свою подтянутую фигуру. Недавно она покорила поклонников новым вечерним аутфитом.

Леся Никитюк / Фото: @lesia_nikituk

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась несколькими кадрами, на которых позирует в длинном блестящем платье черного цвета с рукавами от бренда Milla Nova, стоимостью 555 долларов (более 15 тысяч гривен).

Свой образ Леся Никитюк дополнила туфлями на каблуке с острым носком и эффектным макияжем, подчеркнув глаза черными стрелками, а губы помадой нюдового оттенка. Волосы ведущая собрала в высокий пучок, распустив лишь челку.

Меньше чем за сутки пост знаменитости собрал множество лайков и комментариев: "Подруга Бонда", "Богиня!!! Сногсшибательно!", "Леся, ты, как всегда, потрясающая!", "Ух....красота", "Леся-кошка", "Сексуальные ножки", "Красотка", — написали фолловеры.





Напомним, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников новым имиджем — звезда сменила прическу. Знаменитость позировала перед камерой с кудрявыми волосами во время съемках шоу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 24-летняя модель Хейли Бибер регулярно демонстрирует поклонникам стильные образы, которые вдохновляют миллионы модниц со всего мира. Недавно знаменитость похвасталась роскошным платьем, которое идеально подойдет для встречи Нового года.

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