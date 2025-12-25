Лева из группы "Би-2" собирает средства на электростанции для Каменского после атак РФ

Известный российский рок-музыкант Лева (Егор Бортник) из группы "Би-2" активно включился в помощь жителям Каменской на Днепропетровщине. Город остался без стабильного электроснабжения из-за массированных ударов РФ, а Лева призвал свою аудиторию в соцсетях помочь горожанам пережить зиму.

Российский рокер Лева помогает украинскому городу во тьме

Артист уже перечислил средства сам и подчеркнул, что даже небольшая помощь имеет большое значение. Деньги идут на закупку портативных электростанций и поддержки семей внутренне перемещенных лиц, оказавшихся в Каменском после боевых действий в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях.

"Людям тяжело, холодно и страшно. Я знаю это, потому что там живет мой друг — Равин Леви Стамблер. Он и его община собирают средства на электростанции, чтобы дать пожилым людям тепло и свет", — написал Лева в соцсетях.

По данным местных источников, ситуация в Каменском значительно ухудшилась после атаки российских дронов в ночь на 6 ноября, когда город накрыл серией взрывов. Музыкант призвал неравнодушных присоединиться к сбору средств и опубликовал ссылку на платформы для пожертвований.

Лева поблагодарил всех, кто уже помог, подчеркнув, что "даже небольшой вклад может изменить жизнь людей".

К слову, после полномасштабного вторжения России в Украину участники группы Би-2 не делали прямых заявлений по поводу войны в Украине, но проявляли свою антипутинскую позицию с помощью творчества, отказа выступлений под эгидой Z и скрытой финансовой поддержки ВСУ. Группа "Би-2" практически с самого начала полномасштабной войны покинула территорию страны-агрессора. Причиной отъезда музыканты назвали "политические взгляды и проблемы с концертной деятельностью".

