Льова із гурту "Бі-2" збирає кошти на електростанції для Кам’янського після атак РФ

Відомий російський рок-музикант Льова (Єгор Бортник) з гурту "Бі-2" активно включився у допомогу мешканцям Кам’янського на Дніпропетровщині. Місто залишилося без стабільного електропостачання через масовані удари РФ, а Льова закликав свою аудиторію у соцмережах допомогти містянам пережити зиму.

Російський рокер Льова допомагає українському місту в темряві

Артист уже перерахував кошти сам і наголосив, що навіть невелика допомога має велике значення. Гроші йдуть на закупівлю портативних електростанцій і підтримку родин внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у Кам’янському після бойових дій у Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

"Людям важко, холодно і страшно. Я знаю це, бо там живе мій друг – Раввін Леві Стамблер. Він і його громада збирають кошти на електростанції, щоб дати літнім людям тепло і світло", – написав Льова у соцмережах.

За даними місцевих джерел, ситуація у Кам’янському значно погіршилася після атаки російських дронів у ніч проти 6 листопада, коли місто накрило серією вибухів. Музикант закликав небайдужих долучитися до збору коштів і опублікував посилання на платформи для пожертв.

Льова подякував усім, хто вже допоміг, підкресливши, що "навіть невеликий внесок може змінити життя людей".

До речі, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну учасники групи Бі-2 не робили прямих заяв щодо війни в Україні, але виявляли свою антипутинську позицію за допомогою творчості, відмови виступів під егідою Z та прихованою фінансовою підтримкою ЗСУ. Група "Бі-2" практично від початку повномасштабної війни залишила територію країни-агресора. Причиною від'їзду музиканти назвали "політичні погляди та проблеми з концертною діяльністю".

