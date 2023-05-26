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Лидер KAZKA Александра Зарицкая теперь в статусе невесты

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая выходит замуж за motion-дизайнера группы Hawx, Павла Тараненка. Артистка объявила о помолвке

сегодня, 12:45
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Автор:

Белоокая Ира








Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram певицы. Также, Зарицкая выпустила новый клип , где предстала в образе невесты.

Лидер KAZKA Александра Зарицкая теперь в статусе невесты

Александра Зарицкая с бойфрендом. Фото с Инстаграм


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"А я все равно ищу твои глаза среди толпы. На своих концертах я пою тебе песню "Он" и улыбаюсь, когда вижу, как люди целуются. Любовь. Это так особенно. Любить. Даже на расстоянии, даже когда мы все время вместе. Мне тебя всегда будет мало", – написала она под видео.

Радостным известием о замужестве, звезда поделилась с поклонниками в социальных сетях.

"Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас эту сверхважную новость. Вышло mood-видео на песню "БЕЗ ЛЮБВИ". Конечно, я не просто так, предстала там в образе невесты. Я обручена! До сих пор не могу поверить", — написала лидер KAZKA.

Исполнительница также опубликовала общие фото с любимым женихом на природе. На одной из фотографий видно кольцо на руке у Зарицкой.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — известная певица Алла Пугачева отреклась от родной дочери Российская Примадонна не поздравила свою старшую дочь Кристину Орбакайте с 52-летием, которое она отметила накануне, 25 мая.

Напомним, "Комментарии" писали, — У певицы Анны Тринчер проблемы со здоровьем: певица сообщила о переносе концертов Украинская звезда Анна Тринчер плохо чувствует себя из-за недавно пережитой операции по удалению зубов мудрости. Поэтому она приняла решение перенести свои выступления.

Читайте на сайте "Комментарии", — Во время выступления на собственном концерте, Артем Пивоваров устроил "догонялки" с охранником Артем Пивоваров продолжает удивлять дерзким поведением во время своих выступлений на сольных концертах. Многие его поклонники смущены этими затеями, а также готовы отказаться от творчества артиста.



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