Лидер KAZKA Александра Зарицкая теперь в статусе невесты

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram певицы. Также, Зарицкая выпустила новый клип , где предстала в образе невесты.
Александра Зарицкая с бойфрендом. Фото с Инстаграм
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Радостным известием о замужестве, звезда поделилась с поклонниками в социальных сетях.
Исполнительница также опубликовала общие фото с любимым женихом на природе. На одной из фотографий видно кольцо на руке у Зарицкой.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — известная певица Алла Пугачева отреклась от родной дочери Российская Примадонна не поздравила свою старшую дочь Кристину Орбакайте с 52-летием, которое она отметила накануне, 25 мая.
Напомним, "Комментарии" писали, — У певицы Анны Тринчер проблемы со здоровьем: певица сообщила о переносе концертов Украинская звезда Анна Тринчер плохо чувствует себя из-за недавно пережитой операции по удалению зубов мудрости. Поэтому она приняла решение перенести свои выступления.
Читайте на сайте "Комментарии", — Во время выступления на собственном концерте, Артем Пивоваров устроил "догонялки" с охранником Артем Пивоваров продолжает удивлять дерзким поведением во время своих выступлений на сольных концертах. Многие его поклонники смущены этими затеями, а также готовы отказаться от творчества артиста.
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