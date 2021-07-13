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«Лучший день»: Никита Добрынин и Даша Квиткова показали своего первенца (ФОТО)

Украинский телеведущий и его супруга Даша Квиткова стали родителями мальчика и показали его первые фотографии

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Во вторник утром, 13 июля, на свет появился первенец главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добринина и его возлюбленной Даши Квитковой. Счастливые родители уже поделились первыми фотографиями своего малыша.

«Лучший день»: Никита Добрынин и Даша Квиткова показали своего первенца (ФОТО)

Никита Добрынин и Даша Квиткова / Фото: @nikitadobrynin

На своей странице в Instagram новоиспеченный отец Никита Добрынин опубликовал нежные черно-белые кадры, на котором запечатлен вместе со своей супругой, которая держит на руках их сына. Свой пост телеведущий подписал: "Наш сын, наш богатырь. 13.07.2021 — лучший день в моей жизни".

Даша также опубликовала у себя в социальной сети похожие кадры, рассказав, что их сын родился весом 3 760 грамм и ростом — 56 сантиметров. Как проходили роды и как влюбленные решили назвать малыша (пара рассматривала 4 варианта имени) пока неизвестно.

Отметим, что в частный роддом Никита с супругой поехали ночью 12 июля, когда у Даши отошли воды. Блогер отметила, что их сын очень пунктуальный, потому что родился точно в указанный срок. 

Фолловеры пары и друзья вовсю поздравляют их с радостным событием: "Поздравляю! Пусть растет здоровым и счастливым", "Пунктуальный малыш", "Поздравляем вашу семью", "Поздравляю вас, это чудо!", "Ура! на Никиту похож малыш", "Это круто, поздравляю!".

Напомним, что о беременности победительницы "Холостяка-9" Даши Квитковой стало известно в январе 2021 года, когда она с мужем отдыхала на Мальдивах и поделилась фотографией своего округлившегося животика.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что блогер Даша Квиткова рассказала подписчикам, как узнала о своей беременности и призналась в этом возлюбленному Никите Добрынину.


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