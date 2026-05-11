Любовница Ван Дамма из Украины отметила 40-летие в компании актера (ФОТО)
Любовница Ван Дамма из Украины отметила 40-летие в компании актера (ФОТО)

Украинская модель Алена Каверина показала фото роскошного празднования 40-летия Гонконга.

11 мая 2026, 10:35
Slava Kot

Девушка Жан-Клода Ван Дамма украинская модель Алена Каверина показала кадры празднования своего 40-летия. Юбилей состоялся в Гонконге в компании самых близких друзей и самого голливудского актера.

Алена Каверина и Ван Дамм. Фото: instagram/alenak705

Фотографиями с празднования Алена Каверина поделилась в соцсетях. На обнародованных кадрах модель позирует в мини-платье, демонстрирует роскошный декор вечера и дорогие подарки. Отдельное внимание привлекли совместные фото с Жан-Клодом Ван Даммом, сопровождавшим украинку во время празднования.

"Birthday Girl. Вчера был самый крутой вечер", — коротко подписала фото Каверина.

По данным медиа, Алена Каверина родом из Кривого Рога. С бельгийским актером она познакомилась в 2009 году во время отдыха в Таиланде. С тех пор пару неоднократно замечали вместе на публичных мероприятиях, хотя официально свои отношения они долго не комментировали.

Алена Каверина отпраздновала 40-летие. Фото: instagram/alenak705

Алена Каверина и Жан-Клод Ван Дамм. Фото: instagram/alenak705

64-летний Жан-Клод Ван Дамм живет преимущественно в Таиланде. Актер имеет долгую историю личной жизни, ведь был женат пять раз с четырьмя женщинами. Его нынешней официальной женой остается Глэдис Португез, на которой он повторно женился в 1999 году после нескольких лет разрыва.

В разные годы имя Ван Дамма также связывали с романами с известными женщинами, в том числе с певицей Кайли Миноуг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что любовница Ван Дамма из Украины Алена Каверина впервые показала их общую фотографию.

Также "Комментарии" писали, что Ван Дамм на съемках в Киеве получил травму.



Источник: https://www.instagram.com/p/DYFPUACk6fR/?img_index=18
