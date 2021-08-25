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Мадонна раскрыла неприглядную правду о 15-летнем сыне

Американская исполнительница Мадонна показала кадры, на которых ее 15-летний приемный сын целуется с другом

сегодня, 23:20
Автор:

Светлана Шкурупий

"Королева поп-музыки" Мадонна недавно отпраздновала свое 63-летие в Италии и поделилась с подписчиками видеороликом, на котором показала, как проходила их поездка.

Мадонна раскрыла неприглядную правду о 15-летнем сыне

Мадонна / Фото: globallookpress.com

Американская исполнительница сняла полутароминутное видео, в котором успела потанцевать со своим молодым бойфрендом, пообщаться с людьми в поезде и показать, как в Италии было жарко. Но больше всего внимание поклонников привлек кадр, на котором чернокожий юноша страстно целуется с парнем, поскольку они считают, что это был 15-летний сын Мадонны. И несмотря на то, что никаких заявлений по поводу своей сексуальной ориентации Дэвид Банда Чикконе-Ричи не делал, этот фрагмент видео расценили как каминг-аут. 

Известно, что парень является самым старшим из четырех приемных детей "королевы поп-музыки". Он родился в Малавии, где его воспитывал отец, но из-за финансовых трудностей, ребенка отдали в приют. Там мальчик страдал от тяжелой формы пневмонии. Но его увидела Мадонна и сначала она выделяла средства на его лечение, а потом вместе с тогдашним супругом Гаем Ричи усыновила его. 

Исполнительница рассказывала, что ее сын — натура творческая: он поет, играет на гитаре, а также увлекается футболом.

 

Напомним, что 16 августа Мадонне исполнилось 63 года, по этому случаю мы вспомнили самые интересные факты из биографии американской знаменитости. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Мадонна взбудоражила Сеть новыми снимками с 27-летним возлюбленным Ахламаликом Уильямсом. На кадрах звезда позирует в коротком черном платье с принтом, обтягивающем ее фигуру.


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