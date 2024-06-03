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Мальдивы закрывают свои границы для российских звезд: в чем причина

Мальдивская Республика объявила о запрете на въезд израильских граждан, среди которых Пугачева и Галкин

сегодня, 14:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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На фоне политических волнений, охвативших различные уголки мира, свои меры безопасности ужесточают Мальдивы. Островное государство официально заявило о введении запрета на въезд для граждан Израиля. Это решение коснулось и известной российской певицы Аллы Пугачевой вместе с её мужем, комиком Максимом Галкиным, которые ранее осудили действия России в Украине и выбрали Израиль в качестве места для своего нового дома.

Мальдивы закрывают свои границы для российских звезд: в чем причина

Мальдивы закрывают свои границы для российских звезд

Данное решение последовало после нескольких месяцев активных протестов жителей Мальдив, выступающих против пребывания израильтян в стране. Как следствие, знаменитая пара лишается возможности посещать один из наиболее желанных уголков земного шара для отдыха — Мальдивы.

Российские пропагандистские СМИ особо подчеркнули, что запрет коснулся именно Пугачевой и Галкина, которого в РФ признали иноагентом. Это подчеркивает попытку Кремля использовать любую возможность для дискредитации лиц, критически настроенных к действующему режиму.

В ответ на меры Мальдив, израильские власти выступили с официальным заявлением, призывая своих граждан покинуть территорию островов как можно скорее. Министерство иностранных дел Израиля подчеркнуло, что в случае экстренных ситуаций, они не смогут оперативно предоставить необходимую помощь своим гражданам.

Напомним, что российская знаменитость, певица-легенда Алла Пугачева , осудившая террористическое вторжение России в Украину, может отказаться от своего замка в поселке Грязь недалеко от Москвы, в пользу своих детей.

“Комментарии” также писали, что внук Пугачевой тайно приехал в Россию. Российский исполнитель Никита Пресняков , уехавший из страны-террористки РФ еще в начале полномасштабной войны в Украине, проживать в Соединенные Штаты, недавно наведался в родную страну.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/maksimu-galkinu-i-alle-pugachevoy-zapretili-vezd-v-tropicheskuyu-stranu-12654792.html
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