Маша Кондратенко показала архивные фото: как певица выглядела 10 лет назад (ФОТО)

В начале 2026 года социальные сети охватили ностальгический тренд 2016, в рамках которого пользователи сравнивают себя сегодняшних с тем, какими были десять лет назад. К флешмобу присоединилась и украинская певица и актриса Маша Кондратенко, опубликовав архивные фото с 2016 года.

Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

На снимках 26-летняя сегодня артистка Маша Кондратенко предстает совсем другой, юной школьницей, которую сложно узнать с первого взгляда. Певица поинтересовалась, узнали бы ее поклонники на фото с 2016 года, ведь на некоторых кадрах будущая звезда действительно выглядит кардинально иначе.

Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Однако это не удивительно, ведь в 2016 году Маше было всего 16 лет. За десятилетие она не только повзрослела снаружи, но и прошла заметный профессиональный путь от телевизионной актрисы до одной из самых узнаваемых молодых артисток украинской сцены.

Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Мария Кондратенко родилась 5 декабря 1999 года в Шостке Сумской области. Общенациональную узнаваемость ей принесла роль школьницы Сони в сериале "Школа" (2018-2019). Музыкальный прорыв произошел после выхода трека "Ванька-встанька", клип на который собрал около 30 млн. просмотров на YouTube и стал хитом украинских радиостанций. Кондратенко также финалистка десятого сезона "Голоса страны" и участница нацотбора на Евровидение-2025.

