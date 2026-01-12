logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Ольга Сумська показала архівні фото з 1995 року: якою була акторка понад 30 років тому
commentss НОВИНИ Всі новини

Ольга Сумська показала архівні фото з 1995 року: якою була акторка понад 30 років тому

Ольга Сумська показала рідкісні фото з 1995 року. Як виглядала акторка понад 30 років тому.

12 січня 2026, 15:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Українська акторка та телеведуча Ольга Сумська поділилася з шанувальниками рідкісними архівними фотографіями, які були зроблені у 1995 році. Фото з’явилися на її офіційній сторінці в Instagram і миттєво викликали хвилю захоплення серед прихильників та колег по творчому цеху.

Ольга Сумська показала архівні фото з 1995 року: якою була акторка понад 30 років тому

Ольга Сумська. Фото з відкритих джерел

На опублікованих архівних фото нині 59-річна Ольга Сумська постає зовсім юною 19-річною дівчиною з характерним для середини 1990-х стилем, легкою зачіскою та відкритим поглядом. Попри те, що світлинам уже понад 30 років, шанувальники відзначають, що акторка зберегла той самий природний шарм і харизму, які зробили її однією з найвідоміших зірок українського театру та кіно.

Ольга Сумська показала архівні фото з 1995 року: якою була акторка понад 30 років тому - фото 2

Ольга Сумська у 1995 році. Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська показала архівні фото з 1995 року: якою була акторка понад 30 років тому - фото 2

Ольга Сумська в молодості. Фото: instagram.com/olgasumska

Після публікації фото, у коментарях велика кількість людей висловили захоплення Сумською. Наприклад. Колега Ольги Сумської, акторка Наталка Денисенко, лаконічно назвала її "DIVA". Інші користувачі писали: "Чарівна", "Неймовірна", "Легенда", "Найкрасивіша українка всіх часів". 

Ольга Сумська – заслужена та народна акторка України. Вона народилася 22 серпня 1966 року у Львові. Її творчий шлях розпочався ще у студентські роки з дебюту у стрічці "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" 1983 року. Справжнім всенародним визнанням для Сумської стала культова роль Роксолани в однойменному серіалі. 

Крім цього, фільмографія Сумської налічує десятки знакових робіт, серед яких "Тигролови", "Останній москаль" та "Голос трави". Також її голосом в українському дубляжі розмовляє велична Малефісента.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ольга Сумська несподівано зізналася, як вперше зрадила чоловіка.

Також "Коментарі" писали про те, як виглядала Бріжит Бардо в молодості. Архівні фото секс-символа свого часу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/olgasumska/
Теги:

Новини

Всі новини