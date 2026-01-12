Ольга Сумська показала архівні фото з 1995 року: якою була акторка понад 30 років тому

Українська акторка та телеведуча Ольга Сумська поділилася з шанувальниками рідкісними архівними фотографіями, які були зроблені у 1995 році. Фото з’явилися на її офіційній сторінці в Instagram і миттєво викликали хвилю захоплення серед прихильників та колег по творчому цеху.

Ольга Сумська. Фото з відкритих джерел

На опублікованих архівних фото нині 59-річна Ольга Сумська постає зовсім юною 19-річною дівчиною з характерним для середини 1990-х стилем, легкою зачіскою та відкритим поглядом. Попри те, що світлинам уже понад 30 років, шанувальники відзначають, що акторка зберегла той самий природний шарм і харизму, які зробили її однією з найвідоміших зірок українського театру та кіно.

Ольга Сумська у 1995 році. Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська в молодості. Фото: instagram.com/olgasumska

Після публікації фото, у коментарях велика кількість людей висловили захоплення Сумською. Наприклад. Колега Ольги Сумської, акторка Наталка Денисенко, лаконічно назвала її "DIVA". Інші користувачі писали: "Чарівна", "Неймовірна", "Легенда", "Найкрасивіша українка всіх часів".

Ольга Сумська – заслужена та народна акторка України. Вона народилася 22 серпня 1966 року у Львові. Її творчий шлях розпочався ще у студентські роки з дебюту у стрічці "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" 1983 року. Справжнім всенародним визнанням для Сумської стала культова роль Роксолани в однойменному серіалі.

Крім цього, фільмографія Сумської налічує десятки знакових робіт, серед яких "Тигролови", "Останній москаль" та "Голос трави". Також її голосом в українському дубляжі розмовляє велична Малефісента.

