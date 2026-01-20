Маша Кондратенко показала архівні фото: як співачка виглядала 10 років тому (ФОТО)

На початку 2026 року соціальні мережі охопив ностальгійний тренд 2016, у межах якого користувачі порівнюють себе сьогоднішніх із тим, якими були десять років тому. До флешмобу долучилася й українська співачка та акторка Маша Кондратенко, опублікувавши архівні фото з 2016 року.

На знімках 26-річна сьогодні артистка Маша Кондратенко постає зовсім іншою, юною школяркою, яку складно впізнати з першого погляду. Співачка поцікавилася, чи впізнали б її шанувальники на фото з 2016 року, адже на деяких кадрах майбутня зірка справді виглядає кардинально інакше.

Однак це не дивно, адже у 2016 році Маші було лише 16 років. За десятиліття вона не лише подорослішала зовні, а й пройшла помітний професійний шлях від телевізійної акторки до однієї з найвпізнаваніших молодих артисток української сцени.

Марія Кондратенко народилася 5 грудня 1999 року в Шостці на Сумщині. Загальнонаціональну впізнаваність їй принесла роль школярки Соні у серіалі "Школа" (2018–2019). Музичний прорив стався після виходу треку "Ванька-встанька", кліп на який зібрав близько 30 млн переглядів на YouTube та став хітом українських радіостанцій. Кондратенко також фіналістка десятого сезону "Голосу країни" та учасниця нацвідбору на Євробачення-2025.

