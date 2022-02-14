Меган Фокс вышла в свет в наряде от украинского дизайнера (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
35-летняя
популярная актриса, звезда фильмов "Трансформеры" и "В
западне" Меган Фокс вместе со своим возлюбленным Колсоном Бэйкером
посетила музыкальный фестиваль Bud Light Super Bowl. Для мероприятия
знаменитость выбрала сексуальный наряд от украинского дизайнера.
Меган Фокс / Фото: @meganfox
На
своей странице в Instagram Меган Фокс опубликовала несколько снимков, на
которых позирует в костюме из экокожи фиолетового цвета, который обтягивал ее
тело, подчеркивая все прелести фигуры. Наряд звезды от украинского бренда CULTNAKE
в общей сложности стоил 375 долларов (10,5 тысяч гривен).
Ее
будущий супруг выбрал для фестиваля водолазку оранжевого цвета, украшенную
стразами, брюки с цветочным принтом и ярко-розовыеп лакированные туфли.
К слову, вещи украинского дизайнера Мэри Фуртас, часто выбирают мировые знаменитости. Кроме Меган Фокс наряды бренда CULTNAKE можно было заметить на Ариане Гранде, Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.
Напомним,
еще одна голливудская
знаменитость решила выйти на границы киноактерской сферы и попробовать себя в
роли модельера. Речь идет о звезде "Трансформеров" Меган Фокс. Жгучая
брюнетка представила коллекцию одежды с британским интернет-магазином Boohoo.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
актриса Меган Фокс поделилась мыслями о своей главной роли в культовом фильме
ужасов "Тело Дженнифер" в 2009 году. Этой лентой голливудская звезда очень гордится, и вот почему.
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также, что популярная американская актриса Меган Фокс заявила, что свыше двух
десятков лет является представительницей ЛГБТ-сообщества, а именно
бисексуалкой.
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