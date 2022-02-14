Меган Фокс вышла в свет в наряде от украинского дизайнера (ФОТО)

35-летняя популярная актриса, звезда фильмов "Трансформеры" и "В западне" Меган Фокс вместе со своим возлюбленным Колсоном Бэйкером посетила музыкальный фестиваль Bud Light Super Bowl. Для мероприятия знаменитость выбрала сексуальный наряд от украинского дизайнера.

Меган Фокс / Фото: @meganfox

На своей странице в Instagram Меган Фокс опубликовала несколько снимков, на которых позирует в костюме из экокожи фиолетового цвета, который обтягивал ее тело, подчеркивая все прелести фигуры. Наряд звезды от украинского бренда CULTNAKE в общей сложности стоил 375 долларов (10,5 тысяч гривен).

Ее будущий супруг выбрал для фестиваля водолазку оранжевого цвета, украшенную стразами, брюки с цветочным принтом и ярко-розовыеп лакированные туфли.

К слову, вещи украинского дизайнера Мэри Фуртас, часто выбирают мировые знаменитости. Кроме Меган Фокс наряды бренда CULTNAKE можно было заметить на Ариане Гранде, Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.





Напомним, еще одна голливудская знаменитость решила выйти на границы киноактерской сферы и попробовать себя в роли модельера. Речь идет о звезде "Трансформеров" Меган Фокс. Жгучая брюнетка представила коллекцию одежды с британским интернет-магазином Boohoo.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Меган Фокс поделилась мыслями о своей главной роли в культовом фильме ужасов "Тело Дженнифер" в 2009 году. Этой лентой голливудская звезда очень гордится, и вот почему.

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