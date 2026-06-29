Микки Рурк напугал фанатов: секс-символа 80-х заметили на улице без зубов (ФОТО)

73-летний американский актер Микки Рурк, в 1980–1990-х годах являвшийся одним из самых известных секс-символов Голливуда, попал в объективы папарацци. Актера сфотографировали во время прогулки по Лос-Анджелесу, а новые кадры быстро разлетелись по мировым медиа и соцсетям.

Микки Рурк. Фото: ТАСС

На обнародованных фотографиях Мики Рурк ходит с тремя собаками. Актер был одет в серые тощие с капюшоном, рваные светлые джинсы, белые кроссовки и солнцезащитные очки-авиаторы. Несмотря на попытку остаться незамеченным, фотографам удалось сделать четкие кадры, на которых видно отсутствие нескольких передних зубов, а также неаккуратный внешний вид актера. На фото можно заметить пятна на одежде Рурка.

Микки Рурк. Фото: X17online.com

В соцсетях удивлены видом 73-летнего актера, считавшегося в свое время секс-символом.

Микки Рурк. Фото: X17online.com

Микки Рурк. Фото: X17online.com

Появление этих фотографий стало продолжением непростого периода в жизни голливудской звезды. Несколько месяцев назад Рурк попал в скандал из-за судебного спора с собственником арендованного дома. Арендодатель требовал его выселения из-за долга примерно в 60 тысяч долларов, тогда как сам актер заявлял, что перестал платить аренду из-за антисанитарных условий, проблем с грызунами и неисправной сантехники. После выселения Микки Рурк поселился в одной из гостиниц Западного Голливуда.

Близкие к актеру люди характеризуют его положение как "богатый бедный". По их словам, Рурк до сих пор получает значительные гонорары за съемки, однако тратит средства почти так же быстро, как зарабатывает.

Микки Рурк стал мировой знаменитостью после выхода лент "Девять с половиной недель", "Янгольское сердце" и "Город грехов". После продолжительного перерыва он триумфально вернулся в большое кино с фильмом "Рестлер" в 2008 году, который принес ему номинацию на премию "Оскар", а также награды "Золотой глобус" и BAFTA.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лысый Мики Рурк обеспокоил фанатов.